Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Radiónica, la emisora del Sistema de Medios Públicos RTVC, se prepara para un regreso muy esperado al Parque Metropolitano Simón Bolívar en Bogotá, con motivo del festival Rock al Parque. Este evento, considerado el festival de música rock gratuito y al aire libre más grande de Latinoamérica, se llevará a cabo del 10 al 12 de octubre. Durante estos tres días, la emisora llevará a su audiencia una cobertura especial que incluirá entrevistas a artistas nacionales e internacionales, informes transmitidos en vivo desde el parque, la participación del público y la generación de contenidos digitales en tiempo real, según información de RTVC.

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La apuesta de Radiónica por una cobertura multiplataforma permitirá que los colombianos sigan de cerca los momentos más destacados del festival. Los oyentes y usuarios de plataformas digitales podrán conocer historias y experiencias únicas que se viven dentro de los diferentes escenarios del evento. La emisora conectará su señal radial tradicional con el entorno digital, involucrando de esta forma a una audiencia diversa y participativa.

Un hecho relevante en esta edición de Rock al Parque es que todas las bandas distritales elegidas para conmemorar los 30 años del festival han pasado anteriormente por Radiónica. Esto evidencia el fuerte lazo que la emisora ha construido a lo largo de los años con las escenas musicales bogotanas y su interés constante por dar visibilidad a los artistas y proyectos que emergen en la ciudad, como lo resalta RTVC.

La producción y curaduría de los artistas invitados en esta versión tiene el sello de Héctor Mora, periodista, productor y creador de contenidos que por décadas ha estado vinculado a la escena musical. Gracias a su conocimiento sobre el rock colombiano y las músicas alternativas, la programación de esta edición promete una selección artística coherente con el espíritu del festival y el propósito del Sistema de Medios Públicos.

Es importante destacar que Radiónica nació en medio de Rock al Parque en 2005, justo cuando la agrupación Kraken compartió escenario con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Hoy, la emisora retorna a aquel espacio fundacional, reafirmando su compromiso de conectar con la música, la cultura y las audiencias colombianas.

Este cubrimiento no solo estará disponible en Bogotá; los habitantes del Tolima y de otras regiones podrán acceder a los contenidos especiales mediante la señal en vivo y las plataformas digitales de Radiónica, tal como informa RTVC en su portal oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo será la cobertura de Radiónica en Rock al Parque 2026?

De acuerdo con RTVC, durante las tres jornadas del festival, Radiónica ofrecerá entrevistas, reportes en vivo desde el Parque Simón Bolívar y cobertura digital en tiempo real. Esto permitirá que la audiencia siga los momentos más relevantes, conozca a los artistas y disfrute de historias exclusivas tanto por radio como en las plataformas digitales de la emisora.

¿Qué significa la curaduría en el contexto de un festival musical?

La curaduría en un festival musical, según lo desarrollado en el texto, se refiere al proceso de selección y organización artística de los músicos y bandas que participarán en el evento. En el caso de Rock al Parque 2026, dicha labor estuvo a cargo de Héctor Mora, quien, gracias a su experiencia en la escena musical, diseñó una programación coherente con los intereses del público y el espíritu del festival.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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