Un nuevo actor laboral ingresará este año a las discusiones que definen el incremento del salario mínimo de 2027 en Colombia: el gremio de recicladores de oficio participará en la mesa de concertación.

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Natalia López, ministra del Trabajo, oficializó esta incorporación durante una reunión sostenida con delegados de organizaciones de recicladores procedentes de diversas regiones del territorio nacional para evaluar sus condiciones laborales e ingresos.

Mediante esta apertura institucional, el Ministerio del Trabajo pretende democratizar el escenario tripartito tradicional, integrando voces históricas de la economía popular que anteriormente carecían de representación directa durante las negociaciones salariales anuales.

Cifras oficiales del Ministerio de Vivienda correspondientes a 2024 contabilizan exactamente 74.313 recicladores de oficio agrupados en 1.161 organizaciones registradas, cuya labor impulsa diariamente la economía circular, la sostenibilidad ambiental y el sustento familiar.

A la jornada de trabajo también asistió Juliana Morad Acero, viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, espacio donde los voceros gremiales expusieron sus principales demandas económicas, productivas y de bienestar ocupacional.

Dentro de la agenda priorizada por los líderes del sector sobresalieron mecanismos para fortalecer la generación de ingresos y optimizar la comercialización de materiales aprovechables en los mercados locales y regionales.

Adicionalmente, las asociaciones insistieron en garantizar la cobertura efectiva de seguridad social para miles de recuperadores ambientales que desempeñan sus tareas cotidianas expuestos a múltiples riesgos físicos en las calles.

Aunque la cartera laboral ratificó la presencia del gremio en las sesiones del salario mínimo de 2027, todavía no especificó las reglas concretas de intervención ni confirmó si contarán con derecho a voto.

De este modo, la expectativa del sector gira en torno a definir cómo incidirán sus propuestas dentro del debate técnico y político junto a centrales obreras y gremios empresariales.

Revisión del Decreto 0271 de 2026 y mesa permanente de diálogo

Paralelamente a su ingreso a la concertación salarial, el Ministerio del Trabajo anunció que revisará el Decreto 0271 de 2026 para robustecer la protección social de estos trabajadores y respaldar sus organizaciones.

Durante el encuentro, los delegados recalcaron la urgencia de vincularse al Sistema General de Riesgos Laborales como herramienta fundamental para dignificar y asegurar las condiciones en que ejecutan sus labores diarias.

Según explicaron los representantes gremiales, dicha afiliación protegería integralmente la salud de los recicladores de oficio, consolidaría institucionalmente a sus asociaciones y ampliaría su competitividad comercial dentro del aprovechamiento de residuos.

No obstante, el despacho ministerial omitió precisar qué ajustes puntuales introducirá en dicha normativa, tampoco fijó plazos para su estudio ni anunció disposiciones inmediatas sobre las iniciativas de ingresos planteadas por el gremio.

Por otro lado, la ministra López planteó transformar la dinámica tradicional de negociación entre el Gobierno Nacional y los actores productivos para que el diálogo social trascienda el debate salarial de fin de año.

“La mesa tiene que ser permanente. Esta mesa tiene que estar todo el año hablando de temas que interesen a los diferentes sectores. No es solamente para hablar de salario mínimo”, subrayó la jefa de la cartera laboral.

Bajo esa directriz, el Ejecutivo propone sostener abiertas las instancias de concertación durante los 365 días del año, permitiendo que distintos sectores expongan continuamente sus requerimientos económicos, productivos y de protección laboral.

Para el caso específico de los recicladores, la hoja de ruta compartida con el Gobierno abarca tanto las conversaciones salariales como la sostenibilidad organizativa, la comercialización de materiales aprovechables y la seguridad social.

Asimismo, este acercamiento permite visibilizar el aporte ambiental y económico de miles de hogares que dependen directamente del reciclaje organizado en ciudades y municipios colombianos.

Con este compromiso institucional, el Ministerio del Trabajo busca consolidar un canal estable de interlocución que responda progresivamente a las brechas históricas enfrentadas por estas organizaciones en todo el país.

De esta manera, las mesas técnicas avanzarán en soluciones concretas para fortalecer su labor cotidiana.

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