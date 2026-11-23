La discusión del salario mínimo para 2027 comenzará con propuestas muy distantes entre empresarios y trabajadores.

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Mientras los gremios plantean un incremento de entre 7% y 9,5%, las centrales obreras buscarán un aumento de 38,5%, lo que dejaría el sueldo básico entre $1,87 millones y $2,42 millones, sin incluir el auxilio de transporte.

Actualmente, el salario mínimo está en $1.750.905. Si se aprueba el aumento de 7%, subiría aproximadamente $123.000, hasta $1,87 millones. En cambio, con el incremento de 38,5% solicitado por los sindicatos, crecería cerca de $670.000 y superaría los $2,4 millones.

Los empresarios consideran que el ajuste debe responder principalmente a la inflación, estimada alrededor de 6,3% a 7%, y a la productividad laboral. Representantes de Andesco y Colfecar respaldan incrementos de entre 8% y 9,5%, mientras el Consejo Gremial sostiene que el aumento no debería superar el 7%.

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Por su parte, Fabio Arias, expresidente de la CUT, aseguró que los trabajadores reclamarán un incremento de 38,5%, al considerar que existe una deuda salarial acumulada.

La negociación tripartita entre Gobierno, empresarios y trabajadores comenzará oficialmente el 27 de noviembre.

La última jornada de concertación está prevista para el 23 de diciembre. Si no hay acuerdo, el Gobierno de Abelardo de la Espriella deberá fijar el aumento por decreto antes del 30 de diciembre.

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