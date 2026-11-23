El dólar en Colombia comenzó la semana con una cotización por encima de los $3.500, en medio de la fuerte depreciación del peso colombiano. Este lunes 23 de noviembre, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en $3.461,92, frente a los $3.415,10 del día anterior.

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Entretanto, la divisa abrió en $3.501 y llegó a la nueva semana después de cerrar la última jornada en $3.508.

La moneda estadounidense superó los $3.500 por primera vez desde mediados de junio.

En la última semana, el peso acumuló una depreciación de $192,44, equivalente al 5,8 %, lo que lo ubicó entre las monedas más devaluadas de los mercados emergentes. Entre los factores que explican este comportamiento están el aumento del riesgo país, reflejado en los indicadores CDS, y la debilidad de los precios internacionales del petróleo.

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Para esta semana, las proyecciones del sector financiero apuntan a que el dólar podría negociarse entre $3.420 y $3.540. Su comportamiento dependerá de los datos económicos de Estados Unidos, especialmente la inflación PCE y el PIB, así como del debate fiscal en Colombia.

También será clave el trámite de la Ley de Rescate, cuyo ajuste fiscal estimado alcanza los $45 billones. Las audiencias públicas comenzaron este lunes y la votación está prevista para el 1 y 2 de diciembre.

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