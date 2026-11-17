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La tasa de cambio nominal se ha convertido en un referente esencial para comprender la economía colombiana frente a los mercados internacionales. Este valor indica cuántos pesos colombianos se deben entregar a cambio de una unidad de una moneda extranjera, siendo el dólar estadounidense la referencia por excelencia. Esto se da, según el artículo citado, debido a que el dólar predomina en la mayoría de transacciones comerciales, de inversión y de financiamiento que Colombia sostiene con el exterior.

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Este indicador, al ser tan relevante, incide de manera directa en la dinámica económica del país, ya que refleja la fuerza o debilidad de la moneda nacional frente al dólar. Así, cuando la tasa de cambio nominal sube, ocurre lo que se conoce como depreciación del peso colombiano, es decir, se necesita cada vez una cantidad mayor de pesos para comprar un solo dólar. Como consecuencia, las importaciones se encarecen y los agentes económicos deben enfrentar un mayor costo por adquirir productos extranjeros. En contraste, una baja en la tasa de cambio nominal señala una apreciación del peso, lo que implica que la moneda nacional se fortalece: se requieren menos pesos para comprar un dólar, abaratando importaciones, aunque esto, a su vez, pueda restar competitividad a los exportadores.

Para medir oficialmente las fluctuaciones del peso frente al dólar, el sistema financiero colombiano emplea la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). Según la información presentada, la TRM es el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas que provienen de operaciones de compra y venta de dólares por entidades vigiladas. Estas entidades incluyen bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y Bancoldex, el Banco de Comercio Exterior de Colombia. El cálculo de la TRM exige que el cumplimiento del intercambio de ambas monedas se pacte para el mismo día de negociación, garantizando que el valor refleje fielmente la situación inmediata del mercado.

De acuerdo con los datos reportados, la tasa representativa vigente muestra que un dólar equivale a 3.316,7 pesos colombianos. Este tipo de referencia es fundamental tanto para empresas, inversionistas y ciudadanos, ya que influye en precios, decisiones financieras y hasta en la planeación de presupuestos familiares y empresariales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la tasa representativa del mercado (TRM) y cómo se calcula en Colombia?

La tasa representativa del mercado, conocida por sus siglas TRM, es el promedio aritmético simple que resulta de todas las operaciones de compra y venta de dólares frente a pesos colombianos realizadas por entidades vigiladas, según la información suministrada. Su cálculo solo incluye aquellas transacciones en las que el intercambio de ambas monedas se pacta para el mismo día, lo que permite que la TRM refleje el valor real y actual del dólar en Colombia.

¿Cómo impacta la tasa de cambio nominal en la economía colombiana?

La tasa de cambio nominal afecta de forma directa la economía del país, pues determina el valor del peso frente al dólar. Cuando la tasa sube y se presenta una depreciación, el costo de las importaciones aumenta, encareciendo productos extranjeros para consumidores y empresas. Si la tasa baja y el peso se aprecia, las importaciones se abaratan, aunque los exportadores pueden perder competitividad debido a la fortaleza de la moneda nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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