El presidente Abelardo de la Espriella anunció cambios en su ley de ajuste fiscal para evitar que los alimentos de los colombianos tengan nuevas cargas de IVA.

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Sin embargo, la decisión no significa que todos los productos de la canasta familiar queden libres del impuesto ni que desaparezcan los gravámenes que actualmente pagan algunos alimentos. Expertos advierten que las tarifas vigentes se mantienen mientras el Gobierno presenta el nuevo proyecto ante el Congreso.

La propuesta inicial contemplaba subir del 5 al 19 % el IVA de productos como café, azúcar, pastas y chocolate de mesa. Retirar estos cambios permitiría conservar sus tarifas actuales.

También está sobre la mesa reducir el IVA general del 19 al 18 o 17 %, aunque los analistas consideran difícil hacerlo sin ampliar la cantidad de bienes y servicios gravados.

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El principal desafío será reemplazar los recursos que dejaría de recibir el Estado. Luis Fernando Mejía calcula que excluir los cambios sobre alimentos podría representar entre 10 y 12 billones de pesos menos al año.

Para compensar, expertos proponen recortar gastos, revisar contratos y beneficios tributarios, vender activos, focalizar subsidios y combatir la evasión.

También plantean reducir entidades redundantes y revisar exenciones empresariales. El Gobierno deberá precisar cómo financiará el ajuste fiscal sin trasladar nuevos costos a los hogares.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.