La primera jornada de la ‘Milagro Week’, el encuentro empresarial que se desarrolla en Nueva York, Estados Unidos, dejó anuncios por US$25.900 millones para impulsar la inversión privada en Colombia. El vicepresidente José Manuel Restrepo presentó el balance, que reúne recursos previstos por organismos multilaterales y compromisos iniciales de empresarios interesados en proyectos del país.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el funcionario, del total anunciado, US$21.400 millones corresponden a recursos que el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tienen previstos para acompañar al sector privado colombiano durante los próximos años.

A esa cifra se suman US$4.500 millones en compromisos iniciales de inversión de empresarios privados, resultado de los primeros acercamientos y reuniones adelantados durante el encuentro.

El anuncio se produjo durante la apertura de la ‘Milagro Week’, una iniciativa que reúne a inversionistas, representantes de compañías, entidades financieras y organismos internacionales con el propósito de conectar proyectos colombianos con fuentes de financiación.

Lee También

¡Colombia vuelve a ser protagonista ante los ojos del mundo! 🇨🇴 En la apertura de nuestra primera Milagro Week en Nueva York anunciamos avances por US$25.900 millones para impulsar la inversión privada en el país: US$21.400 millones de recursos previstos por el Banco Mundial, CAF y el BID, y US$4.500 millones en anuncios de inversión de empresarios. Más de 700 participantes y 110 proyectos de todas las regiones de Colombia demuestran que la confianza está regresando. Esta es la apuesta del presidente Abelardo De La Espriella, a través de Misión Crecer: atraer inversión, generar empleo y llevar nuestra economía a crecer al 6 % anual. ¡La Patria Milagro se construye abriendo oportunidades, conectando a Colombia con el mundo y demostrando que nuestro país tiene todo para crecer! — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) November 17, 2026

Según el balance presentado por Restrepo, la primera jornada contó con cerca de 700 participantes y permitió presentar 110 proyectos de inversión de diferentes regiones del territorio nacional.

¿Qué busca la ‘Milagro Week’ en Nueva York?

La ‘Milagro Week’ hace parte de la estrategia Misión Crecer, impulsada por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, que tiene como uno de sus principales objetivos llevar el crecimiento económico de Colombia al 6 % anual.

Para avanzar en esa meta, el Ejecutivo busca atraer capital nacional y extranjero mediante la presentación de proyectos que puedan recibir financiación y participación de inversionistas privados.

La agenda contempla encuentros entre empresarios, fondos de inversión, entidades financieras y representantes de iniciativas colombianas. La intención es identificar oportunidades de negocio y facilitar el acceso a recursos para proyectos en diferentes sectores de la economía.

La apuesta también busca que una mayor participación del capital privado permita impulsar actividades productivas y ampliar las oportunidades de inversión en el país.

Cabe recordar que, antes del encuentro en Nueva York, el Gobierno había informado que llevaría una selección de 97 proyectos con expectativas de inversión y financiación por US$41.900 millones.

La ‘Milagro Week’ se extenderá hasta el 19 de noviembre y continuará con reuniones entre representantes del Gobierno e inversionistas internacionales.

Por ahora, los US$25.900 millones anunciados corresponden a recursos previstos y compromisos iniciales. Su materialización dependerá de los procesos de financiación, los acuerdos entre las partes y el avance de los proyectos presentados durante la agenda empresarial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.