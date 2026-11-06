Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció recientemente una serie de designaciones en la línea diplomática de su gobierno, enfatizando la importancia de que los embajadores y cónsules no solo defiendan los intereses nacionales, sino que también abran mercados, fomenten la inversión extranjera, protejan a los ciudadanos colombianos que residen fuera del país y conviertan las relaciones internacionales en oportunidades concretas para todos los nacionales. Según lo señaló el mandatario, estos anuncios se producen tras el lanzamiento de un concurso de méritos que busca ocupar cargos en embajadas clave como Dinamarca, Egipto, Filipinas, Finlandia, Vietnam, Canadá y Alemania.

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Acerca del proceso de selección, de la Espriella explicó que participaron 25 funcionarios pertenecientes a la Carrera Diplomática y Consular, quienes fueron analizados de acuerdo con su trayectoria profesional, competencias, capacidad de liderazgo, habilidades para la negociación y resultados alcanzados. La Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) reconoció el valor del enfoque en el mérito institucional, pero a su vez exhortó a los diplomáticos de carrera a no presentarse al concurso. Argumentaron que dicha convocatoria constituye un procedimiento que no se ajusta al estatuto de Carrera y que, por respeto y solidaridad hacia los funcionarios que ya ocupan esos cargos, deberían abstenerse de postularse.

Como reportó El Espectador, los nombramientos previos de la administración De la Espriella en sus primeros tres meses tenían como destinatarios a personas del sector empresarial y políticos tradicionales, tendencia que contrastaba con el mensaje de priorizar la carrera diplomática. El presidente confirmó a Patricia Cortés Ortiz como embajadora en Polonia, Assad José Jater Peña en Jamaica, Howell Ricardo Quimbaya Morales en Trinidad y Tobago, Samira Silva Yunes en Egipto, Claudia Patricia Granados en Dinamarca y María Ximena Espitia en Suecia. Asimismo, ratificó a diplomáticos de carrera para liderar las representaciones en Vietnam (Camila Polo), Canadá (Carlos Arturo Morales), Finlandia (Ruth Mery Cano) y Alemania (Yadir Salazar).

Por su parte, Unidiplo, entidad que agrupa a diplomáticos de carrera, destacó la importancia de abrir más puestos para estos funcionarios y recordó que aún existen varias embajadas que podrían ser lideradas por miembros de la carrera. Según sus datos, antes del 7 de agosto el 35 % de los embajadores eran de carrera, mientras que actualmente esa proporción ha descendido al 30 %. El mandatario concluyó que el verdadero valor de una embajada no está en la cantidad de eventos o reuniones, sino en los resultados concretos que logra para el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la diferencia entre embajadores de carrera y designaciones políticas en Colombia?

En Colombia, los embajadores de carrera son diplomáticos que ingresan mediante concurso y avanzan gracias a sus méritos y experiencia dentro del servicio exterior. Por otro lado, las designaciones políticas suelen recaer en personas cercanas al gobierno o sectores empresariales, quienes no siempre provienen de la carrera diplomática. Según El Espectador, la administración De la Espriella ha combinado ambos modelos, aunque las organizaciones diplomáticas han expresado su preocupación por la disminución de los cargos ocupados por diplomáticos de carrera.

¿Qué roles cumplen los embajadores y cónsules en el gobierno de De la Espriella?

De acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, la misión de los embajadores y cónsules en su gobierno incluye defender los intereses nacionales, abrir mercados internacionales, atraer inversión extranjera y proteger a los colombianos en el extranjero. Además, se busca convertir las relaciones internacionales en oportunidades reales para la ciudadanía, midiendo el desempeño de las misiones por los resultados concretos que logran para el país.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.