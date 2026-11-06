Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un importante cambio sacudió recientemente la estructura de liderazgo del sector salud en Colombia. Iván Humberto Sánchez Arango dejó de ser el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), una entidad fundamental que tiene a su cargo la responsabilidad de administrar y distribuir los recursos económicos destinados a financiar la atención médica en el país. Sánchez Arango, quien apenas llevaba poco más de dos meses al frente del organismo, vio terminada su gestión de manera inesperada.

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La salida de Sánchez Arango fue oficializada mediante el Decreto 1634 del 4 de noviembre de 2026, expedido por el Ministerio de Salud. Este documento estableció el retiro del funcionario, aunque no especificó las razones que motivaron la decisión del Gobierno. El hecho resulta llamativo, ya que Sánchez Arango fue una de las figuras clave seleccionadas por el presidente Abelardo De la Espriella durante el proceso de empalme del sector salud, y su nombramiento en la dirección de la ADRES se había formalizado el pasado 31 de agosto del mismo año, según lo confirmado por fuentes oficiales.

En medio de este panorama de cambios, el Ministerio de Salud anunció que Marcela Brun Vergara, actual viceministra de Protección Social, asumirá de forma encargada la dirección de la ADRES. Esta decisión tiene como objetivo asegurar la continuidad de las funciones básicas de la entidad, en especial la administración de los recursos y la realización de pagos a hospitales, clínicas y demás actores del sistema de salud, tarea imprescindible para el adecuado funcionamiento de la atención médica en el territorio nacional.

La ADRES, de acuerdo con la información disponible, desempeña un papel central en el sostenimiento financiero del sector al ser responsable de la gestión de los fondos públicos que respaldan la prestación de los servicios de salud en Colombia. El cambio en la dirección de la entidad se suma a otros movimientos administrativos que ha venido reportando el Gobierno de Abelardo De la Espriella durante los primeros meses de su mandato, reflejando un periodo de ajustes importantes en cargos de alto nivel.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue declarado insubsistente Iván Humberto Sánchez Arango en la ADRES?

Hasta el momento, el Decreto 1634 del 4 de noviembre de 2026 expedido por el Ministerio de Salud confirmó el retiro de Sánchez Arango, pero no detalló los motivos detrás de esta decisión. El documento oficial simplemente formalizó la salida sin proporcionar explicaciones sobre las causas que llevaron al Gobierno a declarar la insubsistencia del funcionario.

¿Qué funciones tiene la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES)?

La ADRES es responsable de administrar y distribuir los recursos económicos que financian la atención médica en Colombia. Entre sus principales funciones destacan la gestión de los dineros públicos del sistema de salud y el manejo y giro de pagos a hospitales, clínicas y otros actores involucrados en la prestación de servicios de salud en el país.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.