Por: El Espectador

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Durante su gira internacional, el expresidente Juan Manuel Santos visitó Ciudad del Cabo para participar como orador principal en la vigésima cuarta Conferencia Anual Nelson Mandela, evento reconocido por promover el diálogo público y el análisis crítico, bajo la organización de la Nelson Mandela Foundation. En este escenario, recordó la importancia de la plena ejecución del Acuerdo de Paz firmado en 2016 en Colombia y criticó los avances de los gobiernos posteriores en torno a este compromiso.

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De acuerdo con Santos, gran parte de las comunidades en Colombia aún aguardan el cumplimiento efectivo de los compromisos pactados, considerando que la implementación del Acuerdo por parte de las dos administraciones más recientes “ha dejado mucho que desear”. Enfatizó en la necesidad de que la ciudadanía alce la voz para exigir que se respete lo acordado y remarcó que la paz debe mantenerse como una prioridad nacional.

Según El Espectador, el expresidente advirtió sobre el fortalecimiento de organizaciones disidentes y criminales desde la firma del Acuerdo de Paz. Señaló que estos grupos han expandido su presencia territorial en Colombia y cuentan con financiación proveniente del narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas, transformándose en mafias coordinadas que ya no responden a intereses políticos. De acuerdo con sus palabras, algunos rivales políticos han intentado argumentar que el resurgimiento de la violencia es consecuencia de lo pactado en 2016, pero Santos aseguró que la causa es opuesta: la “falta de voluntad política y de capacidad” de los gobiernos recientes ha evitado el cumplimiento integral, propiciando la crisis actual.

Durante la gira, que incluyó países como Reino Unido y España, Santos mantuvo la misma postura. En Barcelona, en el evento World in Progress, cuestionó las intervenciones del embajador colombiano ante Naciones Unidas, Mauricio Gaona, ante el Consejo de Seguridad, sugiriendo que existe una política oficial para deslegitimar y “reescribir la historia” en torno al Acuerdo de Paz. En Londres, invitado por el Bar Council, Santos compartió reflexiones sobre la experiencia colombiana en la búsqueda de la paz y resaltó el reto de equilibrar justicia y estabilidad duradera.

De manera contundente, Santos expresó su preocupación por la reducción de los recursos asignados para la implementación del Acuerdo y criticó la polarización que rodea el tema, subrayando que “cumplir o no cumplir” lo pactado no debería ser motivo de debate en la actualidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué desafíos enfrenta la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia según Juan Manuel Santos?

De acuerdo con Santos, los desafíos principales se relacionan con la falta de voluntad política y de capacidad de las administraciones posteriores a la firma del acuerdo. Además, la ampliación de organizaciones criminales, financiadas por actividades ilícitas, y la disminución de los recursos destinados a la implementación han dificultado el cumplimiento de lo pactado y generado mayor conflicto en el país.

¿Por qué algunos políticos buscan deslegitimar el Acuerdo de Paz en Colombia?

Según el expresidente, existen sectores políticos que, “en una cínica distorsión de la verdad”, intentan responsabilizar al Acuerdo de Paz del aumento de la violencia tras su firma. Santos argumenta que estas acciones buscan deslegitimar el acuerdo y atribuirle consecuencias negativas que, en realidad, provienen de la inacción gubernamental y la no implementación plena de las obligaciones constitucionales adquiridas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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