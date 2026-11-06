Juliana Guerrero se pronunció sobre la controversia que involucra al expresidente Gustavo Petro y a Deicy Jiménez, quien ha denunciado una presunta instrumentalización de mujeres mediante contratos estatales para obtener favores personales. En su declaración, Guerrero negó tener algún vínculo con Jiménez y aseguró que no conoce ni ha escuchado sobre esas prácticas.

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“No tengo ninguna relación con Deicy Jiménez ni conozco ni he escuchado sobre la instrumentalización de persona alguna para obtener favores”, afirmó. También manifestó que espera que las autoridades avancen en las investigaciones y esclarezcan lo ocurrido.

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Sin embargo, buena parte de su pronunciamiento estuvo dirigida a cuestionar los señalamientos que, según ella, han surgido por sus acercamientos políticos con Petro. Guerrero rechazó que esa circunstancia se utilice para hacer insinuaciones sobre su vida íntima o para presentarla como un instrumento de intereses ajenos.

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La mujer sostuvo que ese tipo de narrativas desconoce la autonomía de las personas y resulta irrespetuoso con las mujeres. En ese sentido, insistió en que las relaciones personales pertenecen a la esfera privada y no deberían convertirse en motivos de persecución o cuestionamientos públicos.

Juliana Guerrero pidió respeto por su vida privada

En otro apartado de su declaración, Guerrero señaló que ocupar un cargo público o tener vínculos políticos no significa renunciar al derecho a la intimidad y a la dignidad personal.

“Ninguna persona debería atribuirse el derecho de escrutar, juzgar o instrumentalizar las relaciones personales de los demás”, expresó. También cuestionó que las garantías individuales puedan depender de las afinidades políticas de cada persona.

No tengo ninguna relación con Deicy Jiménez ni conozco ni he escuchado sobre la instrumentalización de persona alguna para obtener favores sexuales. Espero que sea la justicia quien avance y aclare toda esta situación. Es absolutamente reprochable que, por el simple hecho de yo haber tenido algún acercamiento político con el expresidente @Petrogustavo, se pretenda reducir a las mujeres, incluyéndome, a insinuaciones sobre nuestra vida sexual o presentarnos como instrumentos de intereses ajenos. Esa narrativa es profundamente irrespetuosa y desconoce nuestra autonomía. Ninguna persona debería atribuirse el derecho de escrutar, juzgar o instrumentalizar las relaciones personales de los demás, independientemente de la posición o cargo que ocupen o hayan ocupado. Las relaciones interpersonales hacen parte de la esfera privada y no pueden convertirse en mecanismos de persecución. El ejercicio de una función pública no implica renunciar al derecho a la intimidad ni a la dignidad personal. Yo, por mi parte, he asumido las responsabilidades que me corresponden —que bastante dolor me han causado— y no permitiré que se siga vulnerando mi dignidad e intimidad ni que se utilice mi vida privada para intentar atribuirme actos que no me corresponden. Pido respeto por la intimidad, pues las garantías de todas las personas no pueden depender de sus afinidades políticas. — JULIANA GUERRERO (@J_Guerrero_J) November 6, 2026

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Guerrero reconoció que ha asumido responsabilidades que le corresponden y que esa situación le ha causado dolor, aunque no precisó a cuáles se refería. Aseguró, además, que no permitirá que su vida privada se utilice para atribuirle actuaciones que, según manifestó, no le corresponden.

Su pronunciamiento se conoce en medio de la polémica que tomó fuerza luego de que Deicy Jiménez divulgara un video en el que aparece besando a Petro. La mujer ha presentado ese material en el contexto de sus señalamientos sobre presuntos intercambios de contratos públicos por favores íntimos.

El exmandatario ha rechazado esas acusaciones y ha negado que utilizara contratos estatales para obtener beneficios íntimos. Mientras tanto, las declaraciones de los involucrados y las denuncias deberán ser examinadas por las autoridades, que tendrán la tarea de establecer qué ocurrió.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.