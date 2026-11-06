Las mujeres de la bancada del Pacto Histórico fijaron posición frente a las denuncias de Deyci Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro, relacionadas con presuntas conductas sexuales e irregularidades en la contratación estatal. En un comunicado, pidieron que los señalamientos no sean tratados según conveniencias partidistas.

Sigue a PULZO en Discover

La colectividad sostuvo que las acusaciones “no pueden ser ignoradas, minimizadas ni abordadas desde la conveniencia política” y recalcó que Jiménez “merece ser escuchada”. Las congresistas pidieron que el caso sea tratado sin convertirlo en una disputa política.

En el pronunciamiento, las firmantes hicieron un llamado a la militancia del Pacto Histórico, al Gobierno, a la oposición y a los medios para evitar divulgar material íntimo, revictimizar a la denunciante o emitir juicios anticipados. “Cuidar la vida y la dignidad de las mujeres implica escuchar con atención a quien denuncia y, al mismo tiempo, respetar las garantías del investigado. Ambos principios son complementarios”.

Lee También

#Política | “Nuestra defensa de los derechos de las mujeres no está condicionada por quién sea señalado, por el cargo que ocupe o por el proyecto político al que pertenezca”, así se pronunciaron las mujeres de la bancada del Pacto Histórico tras las denuncias contra el expresidente Gustavo Petro. https://t.co/woHMRjWbSk — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 6, 2026

El comunicado rechazó que se trasladen responsabilidades a las mujeres del movimiento. “Ninguna mujer, ninguna feminista y ninguna organización de mujeres tiene que salir a responder, justificar o asumir las responsabilidades políticas, personales o jurídicas que les corresponden a los hombres”, afirmaron las congresistas.

Además, advirtieron que el feminismo no debe encubrir conductas por afinidades ideológicas y defendieron que su postura frente a los derechos de las mujeres no depende de quién sea señalado. “No tenemos que escoger entre ser feministas y pertenecer a un proyecto político”, agregaron.

Finalmente, las mujeres del Pacto aseguraron que continuarán impulsando investigaciones y activando rutas contra las violencias basadas en género. También cuestionaron que la prensa las busque por este caso, pero no con igual insistencia por sus posiciones sobre debates legislativos y problemas públicos del país.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.