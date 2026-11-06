Las mujeres de la bancada del Pacto Histórico fijaron posición frente a las denuncias de Deyci Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro, relacionadas con presuntas conductas sexuales e irregularidades en la contratación estatal. En un comunicado, pidieron que los señalamientos no sean tratados según conveniencias partidistas.
La colectividad sostuvo que las acusaciones “no pueden ser ignoradas, minimizadas ni abordadas desde la conveniencia política” y recalcó que Jiménez “merece ser escuchada”. Las congresistas pidieron que el caso sea tratado sin convertirlo en una disputa política.
En el pronunciamiento, las firmantes hicieron un llamado a la militancia del Pacto Histórico, al Gobierno, a la oposición y a los medios para evitar divulgar material íntimo, revictimizar a la denunciante o emitir juicios anticipados. “Cuidar la vida y la dignidad de las mujeres implica escuchar con atención a quien denuncia y, al mismo tiempo, respetar las garantías del investigado. Ambos principios son complementarios”.
#Política | “Nuestra defensa de los derechos de las mujeres no está condicionada por quién sea señalado, por el cargo que ocupe o por el proyecto político al que pertenezca”, así se pronunciaron las mujeres de la bancada del Pacto Histórico tras las denuncias contra el expresidente Gustavo Petro.
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— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 6, 2026
El comunicado rechazó que se trasladen responsabilidades a las mujeres del movimiento. “Ninguna mujer, ninguna feminista y ninguna organización de mujeres tiene que salir a responder, justificar o asumir las responsabilidades políticas, personales o jurídicas que les corresponden a los hombres”, afirmaron las congresistas.
Además, advirtieron que el feminismo no debe encubrir conductas por afinidades ideológicas y defendieron que su postura frente a los derechos de las mujeres no depende de quién sea señalado. “No tenemos que escoger entre ser feministas y pertenecer a un proyecto político”, agregaron.
Finalmente, las mujeres del Pacto aseguraron que continuarán impulsando investigaciones y activando rutas contra las violencias basadas en género. También cuestionaron que la prensa las busque por este caso, pero no con igual insistencia por sus posiciones sobre debates legislativos y problemas públicos del país.
Polémicas y logros de Petro
En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.
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