Por: El Espectador

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La reciente decisión de retirar obras del Museo Nacional en Colombia ha despertado un encendido debate sobre la censura y la libertad de expresión, al punto de evocar una especie de retroceso a tiempos premodernos, según la reflexión expuesta en El Espectador. Esta polémica trae a la memoria las tensiones entre corrientes ideológicas opuestas, como el llamado “wokismo” —una corriente asociada a la cancelación y la autoprotección frente a discursos incómodos— y la extrema derecha, que, en su confrontación, terminan utilizando métodos similares de censura y prohibición. El retiro de las obras no solo expone el choque entre visiones del mundo, sino también la tendencia de diversas instituciones, como el Museo Nacional, a incurrir en autocensura, alejándose de los intereses del público.

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En este contexto, vale recordar la postura del filósofo inglés J. S. Mill, quien en 1859 presentó una de las defensas más extensas y radicales de la libertad de expresión. Según Mill, la única justificación válida para restringir la libertad individual es la protección frente al daño a otros, y nunca por el supuesto bien del propio individuo. Así, Mill rechaza los motivos paternalistas e insiste en que cualquier forma de censura supone una pérdida tanto para el presente como para el futuro. La historia colombiana refleja este principio en la despenalización del porte de la dosis personal de droga, bajo la premisa de que la libertad incluye el derecho a tomar decisiones autodestructivas.

A lo largo del texto publicado por El Espectador, se pone en duda la eficacia de la censura en el arte, cuestionando si realmente la exposición de ciertos contenidos puede incitar a la violencia. Incluso si se argumenta peligrosidad, Mill advierte que el debate pasa del daño concreto a la utilidad de censurar, terreno aún más frágil. El riesgo, según esta lógica, radica en la creencia de la propia infalibilidad y en la imposición de una moralidad rígida, lo que a menudo resulta desconectado de la complejidad y diversidad de la sociedad actual.

Finalmente, se señala que los actos simbólicos de poder, como el retiro de obras, pueden terminar siendo vacíos o incluso contraproducentes, pues el espacio que dejan estimula una mayor curiosidad e interés por lo omitido. Las campañas de regeneración moral, inspiradas en obras como la ‘Urbanidad de Carreño’, se muestran ilusorias para quienes desconocen la realidad social contemporánea. Así, el ejercicio indebido de la censura se advierte como una constante tentación para quienes buscan imponer su perspectiva, frecuentemente de manera errada y en los lugares equivocados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué opinaba J. S. Mill sobre la censura y la libertad de expresión?

J. S. Mill, citado por El Espectador, defendía la libertad de expresión como un valor fundamental y se oponía a todo tipo de censura, salvo en caso de evitar daño a terceros. Consideraba que limitar la expresión siempre implica una pérdida para la humanidad, ya que nos priva tanto del descubrimiento de la verdad, si la opinión censurada es cierta, como de la oportunidad de refutar el error, si es falsa.

¿Por qué resultó polémico el retiro de obras del Museo Nacional según El Espectador?

El Espectador argumenta que el retiro de obras del Museo Nacional representó un acto de censura que refleja métodos similares entre corrientes ideológicas opuestas y una desconexión con las realidades sociales actuales. Además, se señala que este tipo de censura es ineficaz y puede incentivar la curiosidad pública hacia lo censurado, evidenciando el peligro de imponer visiones morales en el espacio público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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