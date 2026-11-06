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Colombia enfrenta un desafío climático significativo con la llegada de las condiciones más intensas del fenómeno de El Niño, previstas para el periodo comprendido entre finales de diciembre de 2026 y febrero de 2027. Durante estos meses, expertos señalan que el país experimentará un aumento considerable en el calentamiento de las aguas del océano Pacífico, lo que podría traducirse en una reducción notable de las lluvias en varias regiones. Según los pronósticos meteorológicos citados, se espera que las temperaturas en el océano superen los valores normales entre 3 y 3,5 °C, incrementando así la severidad del fenómeno especialmente en enero y febrero.

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Pese a estos pronósticos, la transición hacia una temporada más seca no eliminará completamente las precipitaciones. Durante los primeros días de noviembre, aún se han presentado lluvias en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, algunas de ellas acompañadas de tormentas eléctricas, revela el monitoreo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Asimismo, recientes alertas del Ideam advierten sobre un aumento generalizado de la nubosidad, así como la persistencia de lluvias y tormentas eléctricas en distintas zonas como la región Pacífica, el norte y centro de la Andina, el suroccidente de la Orinoquía y el centro de la Caribe.

Rodney Poveda, meteorólogo del Ideam, atribuye la persistencia de las lluvias en octubre y noviembre al desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical, un sistema que facilita la formación de precipitaciones tanto en el interior como en las costas. Sin embargo, este experto aclara que en los próximos días se alternarán periodos secos con mañanas menos lluviosas, mientras que en las tardes y noches persistirá la nubosidad y las lluvias, aunque de tipo ligero a moderado.

Por su parte, Max Henríquez, también meteorólogo, advirtió que el calentamiento actual del Pacífico podría alcanzar niveles comparables a los del fenómeno de El Niño ocurrido en 1982-1983, catalogado como uno de los más fuertes registrados. Por tanto, el periodo entre finales de diciembre y febrero será determinante para observar la evolución del fenómeno en Colombia, aunque la magnitud de sus efectos todavía dependerá del comportamiento tanto del océano como de la atmósfera en los meses venideros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se sentirá el impacto más fuerte del fenómeno de El Niño en Colombia?

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos citados, Colombia espera el mayor impacto del fenómeno de El Niño entre finales de diciembre de 2026 y febrero de 2027. El periodo más crítico será en enero y febrero, cuando se prevé el mayor calentamiento de las aguas del océano Pacífico y una posible reducción de las lluvias en diferentes regiones del país.

¿Qué es la Zona de Convergencia Intertropical y cómo afecta las lluvias en Colombia?

La Zona de Convergencia Intertropical es un sistema atmosférico que influye en la formación de lluvias por el desplazamiento de masas de aire húmedo en el trópico. De acuerdo con explicaciones del meteorólogo Rodney Poveda del Ideam, este sistema favorece las precipitaciones tanto en el interior como en la costa colombiana, en especial durante los meses de octubre y noviembre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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