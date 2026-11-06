Por: El Espectador

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El gobierno de Abelardo de la Espriella llegó a sus primeros 90 días de mandato en medio de una serie de retos que han puesto a prueba su liderazgo. Según el informe presentado por la agencia ORZA a través de la herramienta SONAR Asuntos Públicos, el inicio de esta administración ha sido distinto al de sus antecesores, en especial en la manera como construye poder en el Congreso y enfrenta desafíos regulatorios y de gobernabilidad.

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De acuerdo con SONAR, uno de los ejes principales de análisis es la relación del presidente De la Espriella con el Congreso. A pesar de que el partido que lo avaló solamente cuenta con cuatro senadores, él ha logrado establecer una coalición de diez partidos, lo que representa 61 % del Senado y 68 % de la Cámara, según cifras recopiladas por la agencia. Sin embargo, esta coalición, aunque amplia, resulta menos sólida que las obtenidas por anteriores mandatarios como Juan Manuel Santos, cuya Unidad Nacional llegó a aglutinar el 73,5 % del Senado y el 83 % de la Cámara. En contraste, Iván Duque contó con apenas el 45 % del Senado y Gustavo Petro un 72 % al inicio de su gobierno. En consecuencia, De la Espriella queda en una posición intermedia, sin un respaldo parlamentario completamente propio.

En materia de coyunturas de emergencia, el presidente tuvo que hacer frente a un sismo de magnitud 7,4 tan solo tres días después de asumir, hecho que causó la muerte de 304 personas y llevó a la expedición de 11 decretos de emergencia, extendidos a 16 departamentos. La Procuraduría y la Defensoría han pedido que estos decretos sean declarados exequibles, aunque la Corte Constitucional no se ha pronunciado. Otros presidentes también afrontaron crisis naturales al inicio, pero De la Espriella ha optado por el gobierno mediante decretos, especialmente para responder a este tipo de contingencias.

Otro aspecto destacado en el informe de SONAR es la popularidad del mandatario. Según datos de AtlasIntel, en su primer mes, De la Espriella tenía una aprobación del 51,8 %, menor que la de Santos (82 %), Petro (56 %) y Duque (53,8 %), pero a los 90 días solo perdió tres puntos, situándose en un 48,7 %, manteniéndose casi al nivel de Petro (49,7 %) y muy por encima del descenso de Duque (27,2 %). Sin embargo, la comparación debe ser tomada con reservas, ya que las cifras provienen de firmas encuestadoras distintas y la nueva ley de encuestas ha limitado la continuidad de las mediciones nacionales comparables.

En el terreno regulatorio, la administración prepara una agenda extensa con 517 proyectos de decreto desde 23 entidades gubernamentales, según SONAR. Una parte significativa de estos proyectos afecta trámites para ciudadanos y empresas, incluyendo repercusiones económicas para micro, pequeñas y medianas empresas. El Ministerio de Salud lidera con la mayor cantidad de ajustes reglamentarios, enfocados en reformas estructurales del sector.

¿Cuál es la composición de la coalición del presidente De la Espriella en el Congreso?

La coalición que sostiene al presidente De la Espriella en el Congreso se basa en el apoyo de diez partidos y representa el 61 % del Senado y el 68 % de la Cámara, según lo reportado por la agencia ORZA. Aunque se trata de una alianza amplia, es menos sólida que las alcanzadas por algunos de sus predecesores, lo que lleva al presidente a depender de acuerdos políticos más complejos y a gobernar sin una bancada propia que le brinde respaldo total.

¿Qué son los decretos de emergencia y por qué fueron expedidos por el gobierno de Abelardo de la Espriella?

Los decretos de emergencia son disposiciones legales que un gobierno emite en situaciones críticas para responder de forma rápida a calamidades o crisis, como desastres naturales. En el caso del gobierno de De la Espriella, estos decretos se expidieron tras un terremoto de magnitud 7,4 que dejó graves afectaciones y 304 personas fallecidas, permitiendo la extensión de medidas excepcionales a 16 departamentos. Su constitucionalidad todavía está pendiente de revisión por parte de la Corte Constitucional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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