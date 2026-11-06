Por: Noticiero 90 minutos

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En el centro de Cali, la alcaldía adelantó un operativo de control durante la madrugada de este viernes, focalizando la acción sobre el corredor de la carrera 9, entre las calles 13 y 13A, un sector conocido por la alta circulación de peatones y vehículos. De acuerdo con la información suministrada por la administración municipal, las labores se dirigieron a recuperar el uso adecuado del espacio público y permitir labores de infraestructura vial, especialmente en una zona donde la ocupación de vías por estructuras y casetas ha sido una problemática persistente.

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Según comunicó la Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital, en conjunto con la Policía Metropolitana de Cali, la intervención abarcó cerca de 600 metros cuadrados de espacio público. Esta área había sido tomada de manera no autorizada por instalaciones y elementos tanto activos como abandonados, que obstaculizaban la movilidad y el desarrollo urbano. Durante el operativo, las autoridades lograron retirar 41 puestos de venta ambulante, de los cuales 16 fueron desmontados voluntariamente por los propios comerciantes. Por otro lado, cuatro casetas que presentaban condiciones de abandono o representaban un obstáculo para la vía fueron destruidas.

Además, los equipos operativos recolectaron 34 metros cúbicos de escombros y residuos que se habían acumulado, lo que contribuyó a la limpieza del sector. En cuanto a la seguridad eléctrica, los técnicos identificaron y desconectaron 16 instalaciones ilegales de energía, una acción que apunta a prevenir riesgos y mejorar las condiciones generales en el centro.

La Secretaría de Seguridad y Justicia resaltó que la intervención facilitará el inicio de obras de reparcheo vial en el tramo intervenido, esenciales para optimizar la movilidad y brindar mayor seguridad tanto a peatones como a conductores y comerciantes. Por su parte, la administración distrital enfatizó que el procedimiento no debe interpretarse como una persecución al comercio informal, sino como una acción orientada a retirar estructuras abandonadas que dificultan la vida urbana y retrasan obras necesarias.

Hace menos de dos meses, la alcaldía había adelantado una operación similar en el mismo corredor de la carrera 9, ratificando su compromiso con la mejora continua y el ordenamiento de la ciudad. Toda la información mencionada fue obtenida de la alcaldía de Cali y la Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital.

¿Por qué la alcaldía de Cali realiza operativos de control en la carrera 9 del centro?

La alcaldía de Cali ejecuta estos operativos para recuperar el espacio público y eliminar estructuras no autorizadas o abandonadas que impiden la movilidad y frenan obras viales necesarias. Según la Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital, estas acciones buscan mejorar las condiciones de seguridad, orden y desarrollo urbano en la zona, beneficiando a peatones, conductores y comerciantes.

¿Qué acciones se toman durante los operativos de recuperación de espacio público en Cali?

Durante estos procedimientos, la administración distrital y la Policía Metropolitana retiran puestos de venta ambulante, desmontan casetas en estado de abandono, recolectan escombros acumulados y desconectan instalaciones ilegales de energía. Todas estas medidas están enfocadas en garantizar la seguridad y permitir la ejecución de reparcheo vial en los sectores intervenidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.