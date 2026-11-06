Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la empresa de servicios públicos de Cali, informó que este viernes continuará haciendo trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto de la ciudad. Debido a estas labores, podría haber interrupciones temporales en la prestación del servicio de agua potable en varios puntos. De acuerdo con la información entregada, la Gerencia de Acueducto será la responsable de llevar a cabo diferentes maniobras orientadas a la reposición de válvulas y a la optimización de las redes en sectores específicos de Cali. En consecuencia, se suspenderá el suministro de agua potable en varias zonas mientras se adelantan estas intervenciones.

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Según datos comunicados por Emcali, los siguientes barrios se verán afectados con la suspensión del servicio de agua: San Luis II, en la calle 72 # 1 A1 – 114; Chiminangos I, carrera 1 B Bis # 63 – 40; El Troncal, carrera 8 A # 34 – 26; Santa Teresita, carrera 1 # 7 Oeste 11, y Primero de Mayo, calle 13 C # 56 – 28. Estos sectores han sido identificados como áreas en donde se requiere la intervención prioritaria para el mantenimiento de las redes.

Además, otras zonas de la ciudad reportadas por Emcali donde también se presentarán cortes son: Arboledas, carrera 2 B # 7 Oeste 10; Terrón Colorado, avenida 5 Oeste # 30 – 61; República de Israel, carrera 42 B con calle 33, y San Pedro, calle 8 # 6 – 79. Estas maniobras buscan garantizar el correcto funcionamiento del sistema de acueducto y responder a eventuales fallas detectadas en la infraestructura.

De acuerdo con la comunicación oficial, las tareas adelantadas este viernes son consideradas necesarias para garantizar la estabilidad y continuidad del suministro en los próximos días, minimizando riesgos de rupturas o daños mayores en la red. Aunque la suspensión será temporal, se recomienda a los habitantes de los barrios mencionados tomar precauciones adicionales para enfrentar la falta momentánea de agua potable. La información original fue publicada y confirmada por Noticiero 90 Minutos, medio local especializado en los acontecimientos de Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Cali que tendrán cortes de agua por trabajos de Emcali?

De acuerdo con el reporte oficial de Emcali citado por Noticiero 90 Minutos, los barrios que enfrentarán suspensión del suministro de agua debido a labores de reparación son San Luis II, Chiminangos I, El Troncal, Santa Teresita, Primero de Mayo, Arboledas, Terrón Colorado, República de Israel y San Pedro.

¿Por qué habrá suspensión de agua potable en sectores de Cali este viernes?

Emcali realizará trabajos de reposición de válvulas y optimización de redes en varias zonas de Cali, lo que obliga a suspender temporalmente el servicio para garantizar el adecuado mantenimiento y prevenir posibles daños mayores en la infraestructura de acueducto.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.