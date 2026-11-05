Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Siete personas señaladas de participar en el feminicidio de María Camila Potosí y su bebé, ocurrido en julio de 2026, se encuentran ya bajo custodia de las autoridades, según información entregada por la Fiscalía. La más reciente captura se registró durante la madrugada del jueves 5 de noviembre, en el marco de la operación Iron 2.0 que se desplegó en la ciudad de Cali.

Sigue a PULZO en Discover

Los dos últimos detenidos fueron identificados por las autoridades como ‘Anyelo’ y ‘Cristian’. Con sus aprehensiones, se completa la lista de siete personas presuntamente involucradas en este crimen que conmocionó a Cali y que ha sido objeto de una investigación exhaustiva. María Camila, una joven de 21 años y con ocho meses de embarazo, desapareció luego de salir de su casa en el barrio Meléndez, según datos oficiales. Su destino, la zona de Polvorines, quedó como el último punto conocido, hasta que su cuerpo y los restos de su bebé fueron hallados a orillas del río Meléndez el 20 de julio, en el corregimiento de La Buitrera.

La Fiscalía, citada por la prensa, explicó que los avances en el caso fueron resultado de un gran despliegue de las autoridades en una serie de operaciones que contemplaron más de 140 diligencias de registro y allanamiento. Más de 2.000 miembros de la Fuerza Pública y organismos de investigación participaron en esta ofensiva, denominada Iron 2.0, que no solo permitió estas capturas, sino que además reportó más de 100 sospechosos de diferentes delitos y la desarticulación de 11 estructuras delincuenciales implicadas en homicidio, extorsión, robos y tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con los reportes entregados, entre los cinco primeros capturados en relación con el homicidio de María Camila se encuentran Yulia Cecilia Angulo Escobar, Nixon Steven Mondragón Fuero, Kevin Alexi López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga. Las autoridades sostienen que cada uno tiene un papel específico en los hechos investigados. El alcalde Alejandro Eder, en declaraciones recogidas por los medios, expresó que "hoy los siete implicados en este caso están en manos de la justicia", reafirmando el compromiso institucional para esclarecer lo sucedido y establecer las respectivas responsabilidades individuales.

Los últimos capturados deberán comparecer ante los jueces, mientras continúa la investigación para definir la participación de cada señalado. La operación Iron 2.0, además de este caso, permitió avances en la lucha contra organizaciones ilegales en Cali y sus alrededores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo avanzó la investigación por el feminicidio de María Camila Potosí?

La Fiscalía lideró la investigación desde el reporte de la desaparición de María Camila Potosí, el 16 de julio de 2026. El hallazgo de su cuerpo y el de su bebé, cuatro días después, activó un operativo que logró identificar y capturar a siete personas que ahora deberán enfrentar a la justicia por su presunta participación en los hechos, según datos oficiales entregados por las autoridades.

¿Cuál fue el alcance de la operación Iron 2.0 en Cali?

La operación Iron 2.0, de acuerdo con informes policiales, comprendió más de 140 registros y allanamientos realizados en diferentes áreas de Cali, con la colaboración de más de 2.000 agentes. Durante este operativo se detuvieron más de 100 implicados en diversos delitos y fueron desarticuladas 11 estructuras criminales activas en la ciudad y su entorno.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.