Por: El Espectador

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Las investigaciones por las denuncias de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro avanzan en diferentes entidades judiciales, luego de que la mujer diera a conocer en una entrevista con Semana, el 25 de octubre, señalamientos sobre supuestos encuentros sexuales pagos con dineros públicos. Como parte de sus acusaciones, hizo público un video que, según ella, constituye prueba de sus afirmaciones, mostrando a ambos en una habitación. Según El Espectador, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección judicial para recoger los contratos de Jiménez en el Congreso; este procedimiento tendrá lugar en la secretaría general del Senado, aunque aún no tiene fecha definida.

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El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Roberto Solórzano, advirtió en medios que, más allá de la esfera privada, lo fundamental es establecer si hubo contratos financiados con recursos estatales para encuentros personales. Solórzano recalcó que los funcionarios públicos tienen responsabilidades tanto en la vida pública como privada, y que solo un contexto completo permitirá a la Corte pronunciarse de forma definitiva.

En paralelo, la Fiscalía realiza una inspección forense al celular de Jiménez, actualmente bajo análisis en su sede en Bogotá, debido a que puede contener pruebas relevantes. Sin embargo, la declaración formal de Jiménez ante la Fiscalía sigue pendiente, ya que su anterior abogado, Felipe Caballero, renunció a la defensa por motivos de seguridad. Aunque Dina Malo asumió como nueva defensora, aún no hay fecha para tomar su testimonio.

Desde el 23 de octubre, la Fiscalía abrió una investigación criminal por posibles irregularidades en entidades públicas, como el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en el gobierno anterior. A la Corte Suprema le corresponde indagar hechos de cuando Petro era senador, mientras que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes se ocupa de su gestión como presidente. Además, la Procuraduría indaga presuntos casos de extralimitación de funciones, acoso y violencia de género en varias entidades públicas.

Las denuncias de Jiménez están ligadas también a señalamientos de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, sobre irregularidades en la administración pasada. Frente a la publicación del video, el equipo legal de Petro, dirigido por Alejandro Carranza, recalcó que se trata de “un fragmento sin fecha, sin lugar y sin origen verificado” y reiteró que la autenticidad del material debe ser determinada por peritos y en el marco legal. Además, negó cualquier entrega de contratos a cambio de favores sexuales y aseguró que el expresidente responderá ante las autoridades judiciales y no en redes sociales.

¿Qué investigaciones ha abierto la Fiscalía y la Corte Suprema por las denuncias de Deicy Jiménez?

La Fiscalía abrió una noticia criminal por posibles irregularidades en contratos del Dapre y otras entidades durante el gobierno anterior, incluyendo la presunta contratación irregular de mujeres. Por su parte, la Corte Suprema evalúa hechos relacionados con Gustavo Petro durante su etapa como senador, y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes asume los hechos de su presidencia. Además, la Procuraduría investiga presuntos abusos y violencia de género en distintas dependencias públicas.

¿Qué implica una inspección forense al celular en una investigación judicial?

La inspección forense del celular implica revisar el dispositivo en busca de evidencia relevante para el caso, como mensajes, llamadas, videos y cualquier dato que pueda apoyar las denuncias o aportar nuevos elementos a la investigación judicial, respetando la cadena de custodia y los derechos de las partes involucradas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.