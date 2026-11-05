Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El episodio que puso en jaque la operación aérea en el aeropuerto El Dorado y otras terminales nacionales continúa bajo la lupa de las autoridades. De acuerdo con lo informado, la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) inició una evaluación para determinar las causas de la falla de radar que golpeó al país el miércoles, aunque todavía no hay reporte oficial sobre el origen del incidente. Los controladores aéreos, aglutinados en la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo (ACDECTA), han advertido sobre la gravedad de la situación y recalcaron que el problema trasciende el simple mal funcionamiento de los radares.

Sigue a PULZO en Discover

Profundizando en los hechos, el gremio de controladores detalló que la anomalía se reportó hacia las 12:40 p. m. y se extendió durante aproximadamente una hora y media, lo que interrumpió el monitoreo del tráfico aéreo en gran parte del territorio nacional, desde Aguachica, en Cesar, hasta el sur del país. "La afectación no se limita a esta dependencia, pues el sistema de vigilancia también proporciona información a otras salas de control de aproximación interconectadas", enfatizó ACDECTA en su pronunciamiento, citado por El Espectador.

Testimonios de personal en la torre de control de El Dorado, recogidos también por El Espectador, dan cuenta de un apagado masivo de las pantallas de radar, que dejó a los controladores sin la visualización de las trazas —las líneas en pantalla que muestran la ruta que sigue cada avión—. "No se veía ninguna traza", relató una fuente, subrayando que normalmente estas interrupciones duran minutos, pero en esta ocasión el impacto fue mucho mayor.

Frente a la crisis, el protocolo aplicado fue el denominado "Control por Procedimientos", el cual se basa en cálculos y estimaciones manuales hechas a partir de la experiencia del personal. Este sistema recuerda métodos usados hace décadas, y según los expertos, la destreza necesaria podría perderse con la dependencia tecnológica. El capitán Germán Roa, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), reveló en Caracol Radio la falta de actualizaciones en los equipos desde 2015, particularmente en el centro de control de Bogotá.

Además, la ACDECTA señaló que han advertido a Aerocivil, por diversos canales, de los riesgos persistentes y reclamaron la necesidad de intervenciones estructurales, no solo soluciones temporales tras cada avería. Propusieron actualizaciones de hardware y software y sugirieron mejores condiciones técnicas y profesionales en la gestión del tránsito aéreo colombiano. Finalmente, instaron a un pronunciamiento técnico que esclarezca el incidente y fortalezca la confianza en el sistema.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue tan grave la falla en los radares del aeropuerto El Dorado?

La gravedad de la falla radicó en que los controladores aéreos quedaron sin herramientas de seguimiento digital durante más de una hora, lo que interrumpió la operación normal en gran parte del espacio aéreo nacional. La ausencia de “trazas” dificultó mantener las distancias y trayectorias seguras de las aeronaves, obligando a volver a procedimientos manuales y aumentando así el riesgo operativo, según información de ACDECTA y El Espectador.

¿Qué es el protocolo "Control por Procedimientos" en la aviación?

El "Control por Procedimientos" es un protocolo que se activa cuando los sistemas automáticos de vigilancia fallan. En este, los controladores deben usar cálculos manuales y estimaciones basadas en la experiencia y la comunicación con las aeronaves para mantener la seguridad, un método que requiere altos niveles de destreza y recuerda las prácticas de hace décadas, según relataron fuentes consultadas por El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.