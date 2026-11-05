Por: El Espectador

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La Universidad Javeriana se encuentra en el centro de la atención tras un robo ocurrido la noche del miércoles 4 de noviembre en los vestidores femeninos de sus instalaciones deportivas, ubicadas en Bogotá. Según el pronunciamiento oficial de la institución, siete estudiantes fueron víctimas de hurto mientras jugaban un partido de fútbol. Ante la gravedad de la situación, la universidad anunció la puesta en marcha de varias acciones para acompañar a las afectadas y esclarecer el incidente, conforme a la información publicada.

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El caso salió a la luz luego de que miembros de un equipo de fútbol de la Facultad de Relaciones Internacionales denunciaran públicamente que se habían sustraído computadores, celulares, tabletas y dinero en efectivo que dejaron en los camerinos durante el encuentro deportivo. Si bien algunas afectadas calcularon las pérdidas en alrededor de 60 millones de pesos, la institución no confirmó oficialmente esa cifra, manteniendo reserva sobre el monto exacto.

Las críticas sobre la seguridad no tardaron en aparecer. De acuerdo con las declaraciones difundidas por las estudiantes, la falta de control de acceso a las instalaciones fue determinante; incluso una de ellas señaló mediante un video en redes sociales que no se estaba solicitando el carné de identificación para el ingreso al campus, lo que facilitó la entrada de personas externas o ajenas a la universidad.

En respuesta, la Javeriana expresó por medio de un comunicado su respaldo a las siete estudiantes, indicando que se facilitará el acompañamiento en la presentación de denuncias individuales ante las autoridades. La universidad también interpondrá una denuncia adicional y activará el proceso de reclamación de la póliza correspondiente que ampara estos incidentes, buscando cubrir el impacto de lo ocurrido.

Como medida inmediata de mejora, la institución informó que trabajará en conjunto con las autoridades para obtener información relevante sobre el caso y para afianzar la investigación en curso. Para atender las inquietudes y necesidades específicas de las afectadas, se habilitó una línea directa de comunicación con Luis Felipe Zuluaga, director de Recursos Físicos.

Considerando las preocupaciones sobre la seguridad, la Javeriana revisará sus protocolos y controles de acceso, en especial durante actividades nocturnas, para identificar aspectos susceptibles de ajuste y reforzar la protección de los espacios deportivos. Según el pronunciamiento institucional, la seguridad del entorno educativo es una prioridad. Aunque en un primer momento se habló de al menos diez afectadas, la universidad corroboró siete casos confirmados. Hasta el momento, no se han reportado capturas ni detalles oficiales sobre la manera en que los responsables ingresaron al área de vestidores. El desarrollo de la investigación y la revisión de las medidas de seguridad serán determinantes en la prevención futura de este tipo de incidentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones implementó la Universidad Javeriana tras el robo en los vestidores femeninos?

La universidad anunció acompañamiento legal a las siete estudiantes para la presentación de las denuncias, interpondrá una denuncia institucional, gestionará la reclamación del seguro por hurto y trabajará junto a las autoridades para clarificar el caso. Además, habilitó un canal directo con el director de Recursos Físicos para atender a las afectadas y revisará los protocolos de acceso a las instalaciones deportivas.

¿Qué medidas de seguridad evalúa la Universidad Javeriana tras el hurto?

La institución informó que revisará los procedimientos y controles de ingreso a los espacios deportivos, principalmente durante actividades nocturnas, para determinar cuáles requieren ajustes. El objetivo principal es fortalecer la seguridad y evitar futuros incidentes en el campus.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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