Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Google ha decidido restringir el acceso de los estudiantes de primaria y secundaria a sus herramientas de inteligencia artificial, en respuesta a las crecientes preocupaciones sobre cómo estas tecnologías afectan el entorno escolar. Según información difundida en el portal 90 Minutos, la multinacional tecnológica anunció que funciones basadas en inteligencia artificial, incluyendo servicios centrales como Gemini, Gemini Notebook, Gemini in Classroom y las funciones de IA integradas en el buscador tradicional, estarán inicialmente desactivadas para los estudiantes en todo el mundo, comenzando por Estados Unidos. Esta decisión representa un ajuste significativo en la política de acceso de Google, siendo los administradores de cada institución educativa los ahora responsables de activar, si así lo consideran pertinente, estas herramientas para sus alumnos.

Sigue a PULZO en Discover

El cambio en la gestión de las herramientas de inteligencia artificial surge de las inquietudes expresadas por los centros escolares. Google ha señalado que fueron las propias escuelas las que solicitaron mecanismos de control sobre estas funciones, pues existe preocupación de que los jóvenes las utilicen para evadir sus responsabilidades académicas y tareas escolares. Adicionalmente, se informó que los colegios no pueden pedir una versión del buscador completamente libre de inteligencia artificial, dado que la infraestructura tecnológica de la compañía no permite separar ambas funcionalidades.

Este ajuste no es menor si se tiene en cuenta la enorme presencia de Google en el sector educativo global. Herramientas como Gmail, Google Docs y Google Classroom forman parte esencial de la vida académica diaria de millones de jóvenes. De hecho, más de 150 millones de usuarios activos utilizan la plataforma Classroom en todo el mundo. También, los dispositivos Chromebook y otros servicios de Google han ampliado el alcance de la tecnología de la compañía en las aulas. La medida, así, tiene un impacto considerable en la rutina académica de los estudiantes, al limitar el uso de tecnologías que se han vuelto cada vez más comunes y debatidas en el contexto escolar.

Google había permitido la expansión del chatbot Gemini para alumnos de todas las edades en Classroom a partir de agosto, pero la presión social y las alertas de distintos sectores llevaron a la empresa a reevaluar su postura. La restricción a los estudiantes se aplicará a partir de enero de 2027. Esta política busca equilibrar la innovación tecnológica con la necesidad de garantizar un aprendizaje auténtico entre los menores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Google desactivó la inteligencia artificial para estudiantes en sus plataformas educativas?

Google tomó esta medida luego de recibir solicitudes de los propios centros escolares, quienes manifestaron inquietud por el uso de herramientas de inteligencia artificial entre los alumnos. La multinacional consideró que era necesario ofrecer a las instituciones mayor autonomía para controlar el acceso, ya que existen preocupaciones de que los estudiantes empleen la tecnología para evitar sus deberes académicos, según lo publicado por 90 Minutos.

¿Qué implica la restricción de la inteligencia artificial de Google para estudiantes de primaria y secundaria?

Con la restricción, los servicios basados en inteligencia artificial como Gemini y sus versiones asociadas estarán desactivados de forma predeterminada para escolares, y los administradores de cada institución decidirán si permiten su uso. Los colegios no podrán solicitar una versión del buscador sin inteligencia artificial, ya que esta tecnología está integrada en el motor de búsqueda. La normativa entrará en vigor en enero de 2027 para los estudiantes a nivel mundial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.