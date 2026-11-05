Computadores, monitores, lámparas, celulares y otros dispositivos hacen parte de los espacios de trabajo y entretenimiento en casa. Sin embargo, cuando todos necesitan estar conectados al mismo tiempo, los enchufes disponibles pueden quedarse cortos.

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Una multitoma eléctrica puede ayudar a solucionar esta situación, especialmente cuando incorpora puertos USB, protección contra sobretensiones y diseños que facilitan su ubicación sobre un escritorio o directamente en la pared.

En Amazon se encuentran diferentes alternativas para este propósito. Seleccionamos tres modelos que se diferencian por su capacidad de conexión, distribución de las tomas y características adicionales.

1. Multitoma eléctrica tipo torre con 12 tomas y cuatro puertos USB

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Para quienes necesitan conectar varios equipos en un mismo lugar, esta multitoma tipo torre es una alternativa que llama la atención por su diseño vertical y capacidad.

El modelo cuenta con 12 tomas de corriente alterna y cuatro puertos USB, dos de ellos USB-C, características que permiten conectar diferentes dispositivos sin ocupar demasiado espacio horizontal en el escritorio.

También incorpora un cable de extensión de seis pies, aproximadamente 1,8 metros, y un sistema de protección contra sobretensiones. Su distribución de tomas busca reducir los inconvenientes que se presentan cuando se utilizan adaptadores de mayor tamaño.

Por su diseño, puede resultar útil en escritorios de trabajo, oficinas en casa o espacios donde se conectan computadores, monitores, cargadores y otros accesorios electrónicos.

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2. Multitoma Yintar con seis tomas y tres puertos USB

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Una opción más tradicional es esta multitoma de Yintar, que combina seis tomas eléctricas con tres puertos USB: dos USB-A y uno USB-C.

Su diseño alargado incluye un cable de seis pies, aproximadamente 1,8 metros, y un enchufe plano que facilita su ubicación detrás de muebles o cerca de una pared.

Uno de sus aspectos destacados es la protección contra sobretensiones de 1.680 julios, además de un interruptor de protección contra sobrecargas. También cuenta con un indicador luminoso para identificar el estado de la protección.

Es una alternativa para quienes buscan conectar equipos de uso cotidiano y cargar dispositivos móviles desde un mismo punto, sin recurrir a un accesorio demasiado grande.

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3. Multitoma Addtam de pared con 12 tomas y tres puertos USB

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La tercera alternativa tiene una característica que la diferencia de las anteriores: se conecta directamente al tomacorriente de la pared y distribuye sus conexiones en tres lados.

El modelo Addtam ofrece 12 tomas eléctricas y tres puertos USB, uno de ellos USB-C. Su diseño permite conectar varios aparatos desde un mismo punto y aprovechar diferentes orientaciones para distribuir los enchufes.

También incorpora protección contra sobretensiones, un indicador luminoso y un diseño pensado para instalarse directamente en la pared.

De acuerdo con las especificaciones del modelo AD5008, admite una capacidad nominal de hasta 15 amperios y 1.875 vatios a 125 voltios. Es una opción que puede funcionar en habitaciones, salas u oficinas donde se necesita ampliar la cantidad de conexiones sin extender un cable por el piso.

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¿Cuál multitoma eléctrica elegir?

Las tres alternativas responden a necesidades diferentes. La primera se destaca por su formato de torre y sus cuatro puertos USB; la segunda ofrece un diseño alargado, cable de extensión y protección de 1.680 julios; mientras que la tercera permite ampliar las conexiones directamente desde el enchufe de pared.

Por cantidad de tomas, los modelos tipo torre y Addtam ofrecen 12 conexiones eléctricas, frente a las seis de Yintar. Sin embargo, la elección dependerá del espacio disponible y de los dispositivos que se necesiten conectar.

Antes de comprar, es importante revisar la capacidad eléctrica máxima, el tipo de enchufe y la compatibilidad con la instalación del lugar. Una multitoma no aumenta la capacidad del circuito eléctrico y no debe sobrecargarse ni conectarse en cadena con otras extensiones.

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