Llevo semanas haciendo reuniones de trabajo desde casa con la misma luz del techo, esa que aplana la cara y convierte cualquier videollamada en algo parecido a una declaración ante un juez. No es que el computador falle ni la conexión: es que la iluminación lo arruina todo.

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El problema es que la luz cenital, la que viene de arriba, produce sombras duras bajo los ojos y la nariz, y hace que la imagen se vea plana o cansada. Eso afecta tanto las videollamadas de trabajo como los videos para redes sociales, donde la primera impresión visual decide si alguien sigue mirando o no.

La solución más sencilla —y la más usada por creadores de contenido— es un aro de luz: ilumina de frente, suaviza las sombras y da ese efecto de reflejo circular en los ojos que se ha vuelto sinónimo de contenido bien producido.

En esta nota hablaremos de estos productos

Anillo de luz de escritorio Yarrashop con soporte

Este aro de luz de 10,5 pulgadas de la marca Yarrashop está diseñado para quedarse sobre el escritorio junto al computador o monitor. Es ideal para trabajadores remotos y creadores de contenido que graban siempre desde el mismo lugar, porque su base de metal antiarañazos ocupa poco espacio y no requiere abrazaderas ni instalación complicada.

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Lo que más destaca:

Pantalla curvada con 120 LED: el diseño no es plano, lo que reduce el deslumbramiento y protege los ojos en sesiones largas.

Altura ajustable de 23 a 31 pulgadas: se adapta a la altura del monitor o de la cámara web sin herramientas.

10 niveles de brillo y 3 temperaturas de color (3000K–6500K): permite pasar de luz cálida a luz fría según la necesidad del momento.

Soporte de teléfono con manguera flexible de 360°: mantiene el celular firme mientras se graba o se hace una videollamada.

Razones para comprarlo: funciona con alimentación USB de 5V/2A y tiene garantía posventa de tres años según la información de Yarrashop en Amazon, lo que es poco usual en esta categoría de precio.

A tener en cuenta: el adaptador de 5V/2A no viene incluido en la caja, así que hay que tenerlo a mano o comprarlo aparte para sacarle el máximo rendimiento.

El Anillo de luz de escritorio Yarrashop cuesta 113.105 pesos en Amazon, con un descuento del 12 % sobre su precio original de 129.236 pesos, de acuerdo con el precio publicado en la plataforma.

Kit de iluminación para videoconferencias Cyezcor

El kit de iluminación Cyezcor es el más sencillo de los tres: se sujeta directamente al borde de la pantalla del computador con un clip, sin tornillos ni bases. Está pensado para quien trabaja desde casa o estudia a distancia y quiere verse mejor en Zoom, Meet o Teams sin montar ningún accesorio permanente en su espacio.

Lo que más destaca:

Diseño de clip estable: se fija al borde del monitor en segundos y no se afloja; la rotación permite ajustar el ángulo de la luz.

48 LED con 3 temperaturas de color (3200K–6800K): cubre desde luz cálida hasta luz blanca para adaptarse al ambiente del cuarto.

5 niveles de brillo: control sencillo con un interruptor, sin aplicaciones ni controles adicionales.

Alimentación por USB: funciona con cualquier puerto USB disponible: el del computador, una pantalla o una batería externa.

Razones para comprarlo: es el más ligero y portátil de los tres, ideal para quien trabaja desde diferentes lugares o viaja con frecuencia y necesita buena iluminación sin cargar equipo extra.

El Kit de iluminación para videoconferencias Cyezcor cuesta 64.618 pesos en Amazon, el precio más bajo de esta selección, según el valor publicado en la plataforma.

Aro de luz Weilisi de 10 pulgadas con soporte de 72 pulgadas

El aro de luz Weilisi es el más completo de los tres en cuanto a versatilidad: viene con un trípode de aleación de aluminio que llega hasta 72 pulgadas de altura y un control remoto inalámbrico compatible con iOS y Android. Es la opción para quienes graban baile, tutoriales de maquillaje o contenido para redes sociales y necesitan moverse libremente sin estar pegados al escritorio.

Lo que más destaca:

39 modos de luz RGB dinámicos: además de los tres colores convencionales (cálido, blanco y diurno), incluye efectos de respiración y modos ilusorios para videos creativos.

Brillo continuo del 1 % al 100 %: control preciso que funciona tanto en modos de color como en iluminación normal.

Trípode patentado hasta 72 pulgadas: resistente, compacto para transportar y se fija en un segundo; incluye soporte para teléfono extensible hasta 3,3 pulgadas.

Control remoto inalámbrico: permite disparar fotos o videos desde la distancia sin tocar el celular.

Razones para comprarlo: la combinación de trípode alto, modos RGB y control remoto la convierte en la opción más completa para contenido visual creativo en esta franja de precios.

A tener en cuenta: para funcionar en modo de máxima potencia, Weilisi recomienda un adaptador de 5V/3A, que tampoco viene incluido.

El aro de luz Weilisi de 10 pulgadas con soporte de 72 pulgadas cuesta 96.943 pesos en Amazon, de acuerdo con el precio publicado en la plataforma.

¿Qué aro de luz es mejor para trabajar desde casa?

Depende del tipo de uso. Si la mayor parte del tiempo se trabaja desde un escritorio fijo frente al computador, el Anillo de luz Yarrashop ($ 113.105) ofrece mayor tamaño de cabezal y más niveles de brillo. Si solo se necesita mejorar la imagen en videollamadas sin instalar nada, el Kit Cyezcor ($ 64.618) cumple esa función con un clip y alimentación USB directa desde el computador.

¿Con qué alimentación funcionan estos aros de luz?

Los tres modelos se alimentan por USB, lo que los hace compatibles con computadores, cargadores de pared y baterías externas. Sin embargo, tanto el Yarrashop como el Weilisi funcionan mejor con adaptadores específicos (5V/2A y 5V/3A, respectivamente) que no vienen incluidos en la caja, según la información de cada producto en Amazon. El Cyezcor funciona con cualquier puerto USB estándar sin requerimientos adicionales.

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