Comprar un dispositivo de ‘streaming’ que soporte 4K, Dolby Vision y HDR10+ por menos de 200.000 pesos suena difícil, pero ese es exactamente el escenario que plantea Amazon este noviembre.

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El Roku Streaming Stick 4K está disponible en la tienda por 191.574 pesos, con un descuento del 25 % sobre su precio original de 255.443 pesos. Los precios corresponden al 4 de noviembre y pueden variar.

El dispositivo está pensado para quien quiere transformar cualquier televisor con entrada HDMI en una pantalla inteligente sin pagar una TV nueva. Su gran atractivo es la combinación de imagen de alta calidad con una instalación sencilla: se conecta directamente al puerto HDMI y no requiere cables adicionales visibles.

Roku Streaming Stick 4K: el más indicado si quiere imagen de alta calidad

El Roku Streaming Stick 4K es un dispositivo compacto que se conecta al puerto HDMI del televisor y ofrece resolución 4K con soporte para Dolby Vision y HDR10+, dos de los estándares más completos de mejora de color y contraste disponibles hoy en el mercado.

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Según la ficha del producto, incluye un control remoto por voz Roku y un receptor Wi-Fi de largo alcance, útil para instalarlo en habitaciones alejadas del enrutador.

Lo que más destaca:

Resolución 4K con Dolby Vision y HDR10+: ofrece cuatro veces la resolución de HD con colores más ricos y contraste mejorado en cada escena.

Wi-Fi de largo alcance: permite usarlo en habitaciones distantes del enrutador sin perder estabilidad en la señal.

Diseño compacto: no bloquea los puertos HDMI vecinos y queda oculto detrás del televisor, sin cables a la vista.

Portabilidad: puede llevarse de viaje y usarse en cualquier televisor con entrada HDMI sin necesidad de iniciar sesión en dispositivos ajenos.

Razones para comprarlo: el Roku Streaming Stick 4K es la opción más adecuada para quien tiene un televisor sin sistema operativo inteligente —o con uno lento— y busca acceder a plataformas de contenido con imagen de alta calidad. También conviene a quienes se mueven con frecuencia entre habitaciones o viajan y quieren llevar su entretenimiento sin depender de los equipos del hotel o del anfitrión.

A tener en cuenta: el dispositivo funciona con un control remoto físico incluido, pero no tiene aplicación móvil como control alternativo de fábrica; para quienes prefieren manejar todo desde el celular, esto puede ser una limitación a considerar antes de comprar.

¿Qué necesita un televisor para usar un dispositivo de ‘streaming’ como el Roku Stick?

El requisito principal es contar con al menos un puerto HDMI disponible, que es la conexión estándar en la gran mayoría de televisores fabricados desde 2010. Además, el televisor debe estar cerca de una toma eléctrica, ya que el dispositivo se alimenta por USB o adaptador.

No es necesario que el televisor tenga sistema operativo inteligente: el Roku Streaming Stick 4K funciona como sistema independiente y no depende del software del televisor.

¿Vale la pena aprovechar un descuento del 25 % en un dispositivo de ‘streaming’?

Depende del precio base y de las funciones que ofrece. En este caso, el Roku Streaming Stick 4K pasa de $ 255.443 a $ 191.574, una diferencia de $ 63.869 que representa un ahorro real. Si el dispositivo ya incluía Dolby Vision, HDR10+ y Wi-Fi de largo alcance a su precio original, conseguirlo con ese margen de descuento refuerza la relación entre lo que se paga y lo que se recibe, especialmente para quienes estaban evaluando la compra desde antes.

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