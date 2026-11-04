Por: El Espectador

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Martin Chalfie es conocido internacionalmente por crear una de las herramientas más revolucionarias en el campo de la biociencia: una etiqueta luminosa capaz de hacer visibles procesos que hasta entonces permanecían ocultos, entre ellos la propagación de células cancerosas. Este avance lo llevó a recibir el Premio Nobel de Química en 2008, en conjunto con Osamu Shimomura y Roger Y. Tsien, aunque el reconocimiento llegó varios años después de la publicación de sus resultados clave.

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El aporte fundamental de Chalfie se remonta a 1994, cuando, siendo biólogo estadounidense, presentó los resultados de un experimento innovador. Consistió en introducir la proteína verde fluorescente, conocida por su sigla en inglés GFP, en el cuerpo de un gusano. Con esta intervención, logró que ciertas células receptoras emitieran un brillo visible, lo que permitió observar sus movimientos e interacciones dentro del organismo. De acuerdo con la información citada, este experimento marcó un antes y un después en la manera en la que los científicos pueden rastrear procesos celulares in vivo.

Sin embargo, el descubrimiento de la GFP y su peculiar luminiscencia tiene otro origen. Osamu Shimomura fue quien primero aisló esta proteína de la medusa Aequorea victoria y descubrió que emitía un brillo verde intenso al ser expuesta a luz ultravioleta. Posteriormente, Roger Y. Tsien profundizó en esta línea de investigación y logró ampliar la paleta de colores disponibles, haciendo posible el rastreo simultáneo de distintos procesos biológicos. Para evidenciar la magnitud de estos logros, la Real Academia Sueca de Ciencias —organismo que otorga el Nobel— destacó que los científicos habían conseguido "marcar diferentes células nerviosas del cerebro de un ratón con un caleidoscopio de colores".

Actualmente, Martin Chalfie se desempeña como profesor en la Universidad de Columbia en Nueva York. Recientemente, visitó nuestro país para compartir sus conocimientos con jóvenes y docentes de universidades como la Sabana, Antioquia, los Andes y la Javeriana. Esta visita ocurrió como parte de la segunda edición de un evento desarrollado por AstraZeneca, con el apoyo de la información entregada en el texto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo logró Martin Chalfie usar la proteína verde fluorescente en sus experimentos?

Martin Chalfie utilizó la proteína verde fluorescente (GFP) al introducirla en un gusano durante un experimento realizado en 1994. Este método permitió que las células receptoras del organismo emitieran un brillo visible, facilitando así la observación de sus movimientos e interacciones, según se explica en la información suministrada. Este avance significó un hito en la biociencia, ya que ayudó a visualizar procesos antes invisibles.

¿Cuál fue el papel de Osamu Shimomura y Roger Y. Tsien en el desarrollo de la etiqueta luminosa?

Osamu Shimomura, de acuerdo con el texto, fue el primero en aislar la proteína verde fluorescente en la medusa Aequorea victoria, descubriendo su brillo verde intenso bajo luz ultravioleta. Posteriormente, Roger Y. Tsien contribuyó ampliando la variedad de colores disponibles, permitiendo rastrear diferentes procesos biológicos simultáneamente. Esto fue destacado por la Real Academia Sueca de Ciencias como un avance significativo en la investigación biomédica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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