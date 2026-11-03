Salir de casa y quedarse pensando si cerró bien la puerta es una incomodidad más común de lo que parece. No es descuido: es que las cerraduras tradicionales no dan ninguna señal de que están activas, y volver a verificar termina siendo la única opción.

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El problema va más allá de la duda puntual. Si varios miembros de la familia usan la misma puerta en horarios distintos, manejar un solo juego de llaves se vuelve logísticamente incómodo. Y si alguien entra al apartamento mientras usted no está —un técnico, un familiar de paso—, no hay forma de saber cuándo llegó ni cuándo salió.

Las cerraduras inteligentes resuelven esas fricciones: permiten abrir con huella dactilar, controlar el acceso desde el celular, ver un registro de quién entró y a qué hora, y en algunos casos activar el cierre automático. No reemplazar la llave mecánica del todo, pero sí dejarla como última opción.

En esta nota hablaremos de los siguientes productos

Para controlar el acceso desde cualquier lugar: Veise Cerradura inteligente VE017

La Veise VE017 es una cerradura electrónica con lector de huella dactilar diseñada para quienes quieren administrar quién entra a su propiedad sin estar presentes. Es especialmente útil en arrendamientos o viviendas con varios usuarios, porque permite crear, pausar y eliminar accesos desde la aplicación KK Home.

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Lo que más destaca:

Desbloqueo 8 en 1: acepta huella dactilar, app, tarjeta de identificación, código numérico, código compartido, llave mecánica y comandos de voz con Alexa o Google Assistant (requiere gateway G1, vendido aparte).

IA de autoaprendizaje: el reconocimiento de huella funciona en menos de 0,2 segundos con 99,99 % de precisión declarada por el fabricante y mejora con cada uso.

Cifrado local AES128: los registros de acceso y las huellas se almacenan en el dispositivo, no en la nube.

Batería de hasta 12 meses: funciona con 4 pilas AA; incluye alerta de batería baja y puerto USB-C de emergencia.

Razones para comprarlo: es la opción más económica del grupo y la que más métodos de acceso ofrece en simultáneo, lo que la hace conveniente para propiedades con rotación de personas.

A tener en cuenta: el acceso remoto y la compatibilidad con asistentes de voz requieren el gateway Veise G1, que se vende por separado.

La Veise VE017 cuesta 159.640 pesos en Amazon, con un descuento del 29 % frente a su precio original de 223.509 pesos.

Para instalar sin taladro y gestionar múltiples propiedades: Yamiry Pomos

La Yamiry Pomos es una cerradura inteligente de manija que reemplaza el pomo o la perilla existente sin necesidad de herramientas eléctricas. Está pensada para propietarios o administradores que manejan varios inmuebles, como anfitriones de Airbnb o arrendadores con más de un apartamento, y que necesitan una solución rápida de instalar y fácil de gestionar desde una sola app.

Lo que más destaca:

Instalación en 10 minutos: se adapta a la mayoría de puertas de madera estándar con un destornillador; el mango es reversible para puertas de diestros y zurdos.

Desbloqueo 6 en 1: huella dactilar, app por Bluetooth, código numérico, llavero, llave mecánica y voz con Alexa (requiere gateway WiFi aparte).

Accesos temporales remotos: desde la app se crean códigos únicos para visitas y se consulta el historial de desbloqueos.

Gestión multipropiedad: una sola aplicación agrupa todas las cerraduras, lo que simplifica la administración cuando se tienen varios inmuebles.

Razones para comprarlo: la instalación sin taladro y la compatibilidad con varios tipos de puerta la hacen práctica para quien arrienda y necesita cambiar el acceso entre un inquilino y otro sin llamar a un técnico.

A tener en cuenta: la conectividad WiFi y los comandos de voz dependen de una pasarela que no está incluida en el paquete.

La Yamiry Pomos tiene hoy un precio de 223.508 pesos en Amazon, con un descuento del 20 % sobre su precio original de 280.958 pesos.

Para integrar la cerradura en un ecosistema de hogar inteligente: ULTRALOQ Bolt SE

La ULTRALOQ Bolt SE es un ‘deadbolt’ —cerrojo de seguridad adicional— con WiFi integrado y soporte para el protocolo Matter over Thread, pensado para quienes ya tienen o quieren armar una casa conectada con Apple Home, Alexa o Google Assistant. A diferencia de los otros modelos, no requiere gateway externo para el acceso remoto básico.

Lo que más destaca:

WiFi integrado sin hub: se conecta directamente a la red doméstica de 2,4 GHz; el control remoto funciona sin accesorios adicionales para las funciones básicas.

Soporte Matter over Thread: se integra con ecosistemas de hogar inteligente como Apple Home y permite automatizaciones con otros dispositivos compatibles.

Desbloqueo 7 en 1: huella (hasta 50 registros), código numérico (hasta 50), app, portal web, eKey, voz con Siri, Alexa o Google Assistant, y llave mecánica.

Batería de hasta 18 meses: la red de malla Thread de baja energía extiende la duración frente a cerraduras WiFi convencionales.

Razones para comprarlo: es la opción más completa para automatización del hogar: el WiFi integrado y la compatibilidad con Matter la hacen funcionar sin depender de accesorios adicionales para las funciones principales.

A tener en cuenta: para aprovechar Matter over Thread se necesita un concentrador compatible (‘Thread border router’), que no viene incluido; además, solo funciona en redes WiFi de 2,4 GHz.

La ULTRALOQ Bolt SE cuesta 255.443 pesos para miembros Prime y 271.410 pesos para quienes no tienen esa membresía, de acuerdo con el precio publicado en Amazon al 3 de noviembre.

¿Qué diferencia hay entre una cerradura inteligente y una cerradura electrónica convencional?

Una cerradura electrónica convencional reemplaza la llave por un código o una tarjeta, pero no se conecta a internet ni permite control remoto. Una cerradura inteligente va más allá: se gestiona desde una app, registra cada acceso, permite crear o revocar permisos a distancia y, en modelos como la ULTRALOQ Bolt SE, se integra con sistemas de domótica. La diferencia principal está en la conectividad y en el nivel de control que le da al propietario.

¿Se puede instalar una cerradura inteligente sin conocimientos técnicos?

En la mayoría de los casos, sí. Modelos como la Yamiry Pomos están diseñados para reemplazar el pomo o la perilla existente con un destornillador corriente, sin taladro ni cableado especial.

La Veise VE017 y la ULTRALOQ Bolt SE también se instalan con herramientas básicas, aunque conviene revisar la compatibilidad con el tipo de puerta antes de comprar, ya que están diseñadas principalmente para puertas de madera estándar americanas.

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