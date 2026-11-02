Por: El Espectador

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Durante años se ha explorado la idea de que los cantos de las aves guardan similitud con el habla humana, pero hasta ahora hacían falta análisis comparativos a gran escala que pudieran respaldar esta hipótesis con mayor rigor científico. En este contexto, un equipo de investigadores provenientes de universidades de Canadá, Estados Unidos y Reino Unido decidió abordar la cuestión mediante un estudio exhaustivo en el que analizaron los cantos de 367 especies de aves, junto a 52 lenguas humanas. La investigación, dirigida por Logan James de la Universidad McGill en Canadá, fue publicada en la reconocida revista académica Science, según la información difundida por El Espectador.

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Los resultados de este proyecto señalan que existen notables coincidencias entre ciertas características del habla humana y los cantos de diversas aves. Entre estos aspectos resaltan los pequeños cambios de tono, la sincronización silábica regular y la tendencia a prolongar los sonidos al finalizar frases, patrones que se observan tanto en humanos como en cientos de especies aviares, sin importar si estas aprenden sus vocalizaciones o no. Los científicos describieron estas coincidencias como “sorprendentes similitudes”, sugiriendo que podrían tener origen en mecanismos biológicos compartidos y no únicamente en la capacidad de aprendizaje vocal.

Esta perspectiva lleva a considerar que algunos aspectos básicos de la comunicación vocal, como la coordinación motora y la producción de sonidos, podrían estar determinados por raíces biológicas comunes entre aves y humanos. Sin embargo, también reconocen que las diferencias entre especies —incluyendo las propias diferencias entre aves y humanos— probablemente están influenciadas por factores como el tamaño del cuerpo, la fisiología respiratoria y la anatomía del aparato vocal. De acuerdo con los investigadores, hay grupos de aves cuyos patrones vocales se asemejan aún más a los humanos en determinados aspectos, abriendo la posibilidad de que sirvan como modelos útiles para comprender a profundidad la biología del habla y la música.

Kazuo Okanoya, experto que no participó directamente en el estudio, resaltó la relevancia del trabajo al afirmar que “proporciona una base para probar los mecanismos que subyacen a los patrones vocales compartidos”. Esto sugiere que los conceptos provenientes de la lingüística pueden orientar futuras investigaciones, aunque siempre deben respaldarse en evidencia experimental concreta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las similitudes principales entre los cantos de las aves y el habla humana según el estudio?

De acuerdo con los hallazgos del estudio, las similitudes principales identificadas entre los cantos de las aves y el habla humana incluyen leves cambios de tono, sincronización silábica regular y la prolongación de sonidos al final de las frases. Estas características se encontraron presentes en cientos de especies de aves comparadas, incluso en aquellas que no adquieren sus vocalizaciones mediante aprendizaje, lo que indica que podrían tener raíces biológicas comunes con el habla humana.

¿Por qué algunos grupos de aves pueden ser modelos útiles para estudiar el habla y la música humana?

Según lo explicado por los investigadores citados en El Espectador, ciertos grupos de aves presentan patrones de vocalización que se asemejan aún más al habla humana, lo que podría convertirlos en modelos importantes para analizar los fundamentos biológicos del lenguaje y la música. Estos paralelos permitirían estudiar de forma comparativa cómo factores como fisiología, anatomía y mecanismos motores intervienen tanto en las aves como en los humanos a la hora de producir y organizar los sonidos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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