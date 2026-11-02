Por: El Espectador

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Enviar una hoja de vida, tomar una clase, asistir a una reunión virtual e incluso adelantar trámites son actividades que hoy pueden hacerse desde la comodidad de un teléfono celular. De todos modos, cuando se trata de procesar varios documentos al mismo tiempo, manejar una hoja de cálculo o presentar pruebas laborales complejas, el computador resulta ser la herramienta preferida por su practicidad y versatilidad. Esta diferencia, aunque evidente, adquiere una relevancia especial dentro del contexto colombiano, de acuerdo con la más reciente Encuesta Multipropósito 2025.

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Según la información de la Encuesta Multipropósito 2025, existe una realidad que desafía la idea de progreso tecnológico: aunque la conectividad aumenta entre la población, no sucede lo mismo con el acceso a equipos tecnológicos adecuados, lo que evidencia una marcada brecha en el aprovechamiento de estas herramientas. El análisis de los datos, comparando los resultados de 2021 y 2025 en 19 localidades urbanas, revela que el uso de internet entre personas de cinco años o más subió del 85,4 % al 88 %. Sin embargo, el acceso a computadores —sean de escritorio, portátiles o tabletas— cayó del 55,2 % al 49 %.

Esta tendencia se identificó en al menos 15 localidades evaluadas por la encuesta. Destaca el hecho de que solo las localidades de Santa Fe y Los Mártires experimentaron incrementos en el empleo de computadores en el periodo analizado. En contraste, los demás sectores urbanos mostraron descensos significativos, resultado que genera preocupación sobre si los avances en conectividad efectivamente van acompañados de herramientas que permitan aprovecharla en su totalidad.

Bajo el mismo enfoque, sobresale el caso de Bosa, donde se presenta el contraste más fuerte: el uso de internet en la localidad aumentó de 80,2 % al 88,8 %, pero el acceso a computadores cayó abruptamente, pasando de 38,5 % a 27,2 %. Esta disminución de 11,3 puntos porcentuales constituye la mayor registrada entre todas las localidades estudiadas. Por otro lado, en Teusaquillo, se observa una realidad distinta, con un acceso a internet que pasó de 93,7 % a 95,3 %, aunque el texto original no especifica cómo varió el uso de computadores en esa localidad específica.

De acuerdo con la Encuesta Multipropósito 2025, queda en evidencia que si bien la conectividad avanza en las áreas urbanas, la diferencia en el acceso a dispositivos tecnológicos limita la capacidad de la población para sacar el máximo provecho al entorno digital, reforzando una brecha que persiste y se profundiza en determinados sectores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dice la Encuesta Multipropósito 2025 sobre el acceso a computadores en las localidades urbanas?

La Encuesta Multipropósito 2025 evidencia que, aunque el uso de internet aumentó entre los habitantes de zonas urbanas, el porcentaje de personas con acceso a computadores disminuyó en la mayoría de localidades analizadas. Solo Santa Fe y Los Mártires reportaron un incremento en el uso de computadores, mientras que Bosa mostró la mayor disminución, lo que indica una profundización en la brecha tecnológica.

¿Por qué es significativa la diferencia entre acceso a internet y uso de computadores?

La diferencia es importante porque, según los datos de la Encuesta Multipropósito 2025, aunque más personas tienen acceso a internet, no todos cuentan con herramientas como computadores para aprovechar al máximo esta conectividad. Acceder a internet únicamente desde celulares limita el desarrollo de actividades laborales y académicas que requieren dispositivos más complejos, lo que puede reforzar las desigualdades digitales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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