Cuando se quiere escuchar música cerca de una piscina, durante una reunión al aire libre o incluso en la ducha, tener un parlante convencional puede generar una preocupación adicional: el agua.

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Por eso, los parlantes Bluetooth diseñados para resistir el contacto con el agua se han convertido en una alternativa práctica para quienes quieren llevar su música a estos espacios sin depender de equipos que no están preparados para esas condiciones.

Comparamos tres opciones disponibles en Amazon para encontrar cuál puede ser más conveniente según el uso que se le quiera dar.

1. Para quienes buscan un parlante compacto y portátil

Ver producto: Parlante Bluetooth portátil

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La primera opción es un altavoz Bluetooth portátil que apuesta por un formato fácil de transportar. Es una alternativa pensada para quienes quieren llevar música consigo durante diferentes actividades sin tener que cargar con un equipo demasiado grande.

Su principal atractivo para este comparativo es la posibilidad de utilizarlo en ambientes donde pueden presentarse salpicaduras, aunque, como siempre, conviene revisar las especificaciones concretas del fabricante antes de exponerlo directamente al agua.

Lo mejor: su formato portátil.

Puede convenir para: paseos, reuniones, actividades al aire libre y quienes buscan un parlante fácil de transportar.

Ver producto: Parlante Bluetooth portátil

2. El que apuesta por la impermeabilidad

Ver producto: INSMY parlante Bluetooth impermeable

El segundo modelo es el INSMY, un parlante Bluetooth inalámbrico cuya propuesta está directamente relacionada con el uso en ambientes húmedos.

Por eso puede ser una alternativa especialmente interesante para quienes quieren tener música cerca de la ducha, la piscina u otros espacios donde exista contacto con agua.

Lo mejor: está pensado para utilizarse en entornos donde la resistencia al agua es una prioridad.

Puede convenir para: ducha, piscina y actividades en las que el parlante pueda estar expuesto a salpicaduras.

Ver producto: INSMY parlante Bluetooth impermeable

3. Para quienes quieren música durante planes al aire libre

Ver producto: RWN parlante Bluetooth para exteriores

La tercera opción es el RWN, un parlante Bluetooth orientado a exteriores. Su propuesta resulta interesante para quienes buscan un equipo que pueda acompañar reuniones, paseos y otras actividades fuera de casa.

Frente a los otros dos, este modelo puede tener más sentido para quienes piensan utilizar el parlante principalmente en espacios exteriores y quieren un equipo destinado a ese tipo de escenarios.

Lo mejor: su enfoque para actividades al aire libre.

Puede convenir para: reuniones, paseos, camping y otros planes exteriores.

Ver producto: RWN parlante Bluetooth para exteriores

¿Cuál elegir?

Si buscas… La opción que más encaja Un modelo fácil de transportar Parlante Bluetooth portátil Priorizar la resistencia al agua INSMY Un equipo para planes exteriores RWN

El veredicto

Los tres parten de una misma necesidad, pero tienen enfoques diferentes. El primero resulta atractivo por su portabilidad; el INSMY destaca para quienes priorizan el uso en ambientes húmedos; mientras que el RWN puede ser una alternativa para quienes piensan principalmente en actividades al aire libre.

Eso sí, “resistente al agua” no significa automáticamente que cualquier parlante pueda sumergirse. Antes de llevar cualquiera de ellos a una piscina o exponerlo directamente al agua, es importante comprobar la clasificación IP y las condiciones de uso indicadas por el fabricante.

Así, más que elegir simplemente el parlante “más resistente”, la mejor compra dependerá de dónde se piensa utilizar y cuánto contacto con el agua realmente tendrá.

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