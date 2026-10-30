Dos baterías incluidas, pantalla giratoria de 3 pulgadas, WiFi integrado y resolución de 64 megapíxeles: la cámara digital 4K de la marca TEFTYMON reúne características que suelen verse en equipos de mayor precio.

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Según el valor publicado en Amazon, cuesta 190.112 pesos para miembros Prime (precio original: 285.182 pesos), lo que representa un ahorro de 95.070 pesos. Las cifras corresponden al 30 de octubre y pueden variar.

Esta cámara compacta está pensada para principiantes, adolescentes, aficionados y personas mayores que quieren dar sus primeros pasos en fotografía o en la creación de contenido para plataformas como YouTube. El precio viene expresado en pesos colombianos directamente en la plataforma.

Cámara digital 4K TEFTYMON: para quien busca versatilidad sin gastar de más

La cámara digital 4K TEFTYMON captura video en resolución 4K y fotos de hasta 64 megapíxeles con autoenfoque, lo que la posiciona como una opción sólida para quienes no quieren preocuparse por ajustar el foco manualmente. Incluye dos baterías y dos correas, un detalle práctico que pocos equipos de entrada ofrecen en su caja.

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Lo que más destaca:

Resolución y autoenfoque: graba en 4K y toma fotos de 64MP con enfoque automático para imágenes nítidas sin configuración manual.

Pantalla giratoria de 3 pulgadas: la pantalla IPS gira 180°, ideal para selfies y vlogs sin necesidad de un espejo o monitor externo.

Conectividad WiFi: transfiere fotos y videos al celular y comparte directamente en redes sociales sin cables.

Funciones creativas: soporta modo lapso de tiempo, cámara lenta, zoom digital 16x, linterna incorporada, detección de sonrisa y varios filtros.

Razones para comprarla: la cámara TEFTYMON 4K es la opción indicada para quien quiere iniciarse en la fotografía o en la creación de vlogs con un equipo compacto, fácil de usar y con accesorios incluidos desde la caja. También funciona como cámara web para videollamadas y transmisiones en vivo, lo que amplía su uso más allá de los viajes o salidas al aire libre.

A tener en cuenta: el zoom de 16 aumentos es digital, no óptico, lo que significa que ampliar mucho la imagen puede reducir su nitidez. Además, de acuerdo con la descripción del producto, se recomienda usar el cable de carga original para mantener la velocidad y estabilidad de carga de las baterías.

¿Qué debe tener en cuenta un principiante al comprar su primera cámara digital?

Lo más importante es revisar si el equipo incluye autoenfoque, batería de repuesto y conectividad WiFi, tres características que facilitan el uso diario sin conocimientos técnicos. También conviene verificar si la pantalla es giratoria, especialmente para quienes quieren hacer selfies o grabar vlogs. Un rango de precio entre $150.000 y $250.000 en Amazon suele cubrir estas funciones en cámaras compactas de entrada como la TEFTYMON.

¿Vale la pena comprar una cámara compacta en lugar de usar el celular para fotografía y video?

Una cámara compacta ofrece ventajas concretas frente al celular: mayor duración de batería (sobre todo si incluye dos unidades, como la TEFTYMON), mejor manejo físico para largas sesiones de grabación, funciones dedicadas como lapso de tiempo o cámara lenta, y la posibilidad de usarla como cámara web.

Para quienes publican contenido con regularidad o viajan con frecuencia, tener un equipo exclusivo para fotos y video reduce el desgaste del teléfono y mejora la experiencia de captura.

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