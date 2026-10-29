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Un equipo de investigadores ha identificado un objeto, denominado 2026 ED138, que podría convertirse en uno de los planetas enanos más grandes en las regiones externas del sistema solar. El hallazgo se produjo gracias al Observatorio Vera C. Rubin, una de las más avanzadas instalaciones astronómicas situada en Chile. Este observatorio cuenta con un moderno telescopio en la cumbre de una montaña de 2.682 metros de altura, equipado con la cámara digital más grande del mundo. Según la información suministrada por el propio observatorio y recogida durante los primeros meses de 2026, el telescopio comenzó a operar en 2025 y es capaz de capturar imágenes del cielo completo cada tres días.

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El descubrimiento fue liderado por Matthew Holman, astrofísico sénior del Instituto Smithsoniano y profesor en la Universidad de Harvard. Holman y su equipo analizaron primero datos recientes y luego revisaron archivos que datan desde 2016, logrando confirmar el registro de ED138 en 30 oportunidades durante 20 noches distintas. Esta exhaustiva comprobación refuerza la existencia de este intrigante objeto celeste, aunque los científicos subrayan que aún necesitan más observaciones para precisar sus características y determinar su categoría exacta.

En cuanto a sus dimensiones, el observatorio indica que el diámetro estimado de 2026 ED138 oscila entre los 600 y 1.500 kilómetros, ubicándolo entre los mayores candidatos encontrados más allá de la órbita de Neptuno. En relación a su localización, los expertos detallan que este cuerpo se encuentra aproximadamente a 46 unidades astronómicas—una unidad astronómica es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol—, mientras que Plutón, el planeta enano más conocido, está a 40 unidades astronómicas en promedio. Esta distancia lo inscribe dentro del grupo de cuerpos transneptunianos, denominación que reciben los objetos que orbitan el Sol más allá de Neptuno.

Una de las características relevantes de ED138 es la inclinación de su órbita, de cerca de 25 grados respecto al plano donde se desplazan la mayoría de los planetas. Dicha particularidad podría explicarse por la influencia gravitacional ejercida por Neptuno. A pesar de estos datos alentadores, el estatus de planeta enano aún no puede confirmarse del todo, ya que la Unión Astronómica Internacional exige que el objeto tenga suficiente masa para alcanzar una forma casi esférica, un aspecto aún por determinar con exactitud. Si futuras observaciones ratifican esta condición, ED138 podría integrarse al selecto grupo de los planetas enanos reconocidos oficialmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el posible planeta enano 2026 ED138 aún no está confirmado?

La comunidad científica todavía no ha clasificado oficialmente a 2026 ED138 como planeta enano porque faltan datos precisos sobre su tamaño y forma. Según criterios de la Unión Astronómica Internacional, para recibir esa designación, el objeto debe poseer suficiente masa para adoptar una forma esférica bajo su propia gravedad. Aunque las estimaciones señalan que podría cumplir ese requisito, se necesitan más observaciones para verificar tanto sus dimensiones como sus características físicas.

¿Qué significa ser un cuerpo transneptuniano y por qué es relevante en el sistema solar?

Un cuerpo transneptuniano es aquel que orbita alrededor del Sol más allá de Neptuno, el planeta más alejado del sistema solar. La relevancia de estos objetos radica en que algunos, como 2026 ED138, pueden aportar información valiosa sobre la formación y la dinámica del sistema solar, además de ampliar el conocimiento sobre los límites del propio sistema planetario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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