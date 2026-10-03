Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) se prepara para celebrar, los días 28 y 29 de octubre de 2026, la segunda edición del Congreso de la Bogotaneidad, un evento que busca fortalecer el sentido de pertenencia de los habitantes de Bogotá y fomentar una conversación profunda sobre el papel del espacio público en la ciudad, de acuerdo con información oficial de la SDG. Bajo el lema "Amar, cuidar y habitar Bogotá desde el respeto y la empatía", la SDG convoca a la ciudadanía a sumarse a una agenda urbana construida desde la diversidad de voces locales e internacionales. Cabe destacar la participación de Chile como país invitado de honor, lo que enriquecerá el debate con relatos y aprendizajes internacionales, según la misma Secretaría.

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Durante estas jornadas, más de 20 instituciones públicas y privadas unirán sus conocimientos y perspectivas en torno a una premisa clara: el espacio público es el corazón de la vida urbana. Los organizadores destacan, según su portal, que este encuentro no solo gira en torno a la reflexión, sino que se convierte en un escenario activo donde la identidad ciudadana se vive y se transforma.

La agenda del Congreso de la Bogotaneidad incluye paneles de alto nivel, donde líderes institucionales y referentes globales analizarán los principales desafíos, retornos y oportunidades en entornos compartidos. Además, se han planeado relatos cruzados de experiencias, un formato que permite enlazar vivencias locales y globales, mostrando cómo diferentes iniciativas han logrado transformar los espacios públicos y la manera en que las personas los habitan, según lo informado por la SDG.

Una novedad importante serán los talleres de co-creación, mesas de trabajo orientadas a brindar herramientas a la ciudadanía para la defensa y apropiación activa del espacio urbano. Este esfuerzo se complementará con la emblemática “Plazoleta de la Bogotaneidad”, un espacio abierto en el que más de 20 actividades artísticas, gastronómicas e interactivas celebrarán la riqueza y diversidad de la identidad bogotana.

El evento se realizará en la Universidad Javeriana, con actividades centrales en el auditorio Alejandro Novoa y la Plaza Julio Carrizosa. La SDG señala que el Congreso está diseñado para cualquier habitante interesado en fortalecer el orgullo por Bogotá y participar en la construcción de una ciudad más empática y comprometida con su espacio común.

¿Qué actividades incluye el Congreso de la Bogotaneidad en Bogotá?

El Congreso de la Bogotaneidad integra paneles de ciudad con expertos nacionales e internacionales, relatos cruzados que conectan experiencias locales y globales, talleres de co-creación para fortalecer la apropiación del espacio urbano y una plazoleta interactiva con actividades artísticas y gastronómicas que celebran la identidad bogotana, según la Secretaría Distrital de Gobierno.

¿Cuándo y dónde se hará el Congreso de la Bogotaneidad 2026 en Bogotá?

El evento se realizará el 28 y 29 de octubre de 2026 en la Universidad Javeriana, con conferencias en el auditorio Alejandro Novoa y la Plazoleta Julio Carrizosa como epicentro de actividades interactivas, según datos de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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