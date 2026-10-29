Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima es fruto de un riguroso análisis científico que aprovecha la más avanzada tecnología disponible para descifrar el comportamiento de la atmósfera terrestre. Lejos de ser una simple conjetura, este informe meteorológico se basa en un proceso donde intervienen mediciones precisas y modelos matemáticos de alta complejidad, como lo explicó Noticiero 90 Minutos en su artículo reciente.

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La obtención de información inicia con una observación a escala global y el registro permanente de variables fundamentales: temperatura, presión atmosférica, niveles de humedad y velocidad del viento. De acuerdo con lo reportado, estos datos se recopilan de manera simultánea usando una vasta red que integra estaciones meteorológicas situadas en tierra, boyas que flotan en los océanos y aeronaves comerciales que reportan condiciones desde altitud.

Además, existen globos sonda que ascienden hasta la estratosfera para obtener información de las capas superiores de la atmósfera. A la vez, los satélites meteorológicos, dispositivos que orbitan el planeta, consiguen imágenes continuas de los sistemas de nubes. Complementariamente, los radares instalados en diversos lugares de la superficie permiten seguir en tiempo real el desarrollo y desplazamiento de las lluvias.

Cuando estos datos han sido recogidos, se canalizan hacia centros especializados dotados de supercomputadoras. Allí, se emplean modelos numéricos de predicción, que no son otra cosa que programas informáticos encargados de reproducir, siguiendo las leyes de la física y la termodinámica, cómo evolucionarán las masas de aire. El sistema segmenta la atmósfera en una cuadrícula tridimensional y luego calcula los posibles cambios climáticos segundo a segundo.

En cuanto a la ciudad de Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) anunció que para este jueves se espera un cielo parcialmente cubierto, acompañado de posibles lloviznas o lluvias ligeras, localizadas durante el día en sectores del valle geográfico. En la noche, la cobertura nubosa incrementa, lo cual favorece la presencia de lluvias que pueden variar entre ligeras y moderadas.

Según la CVC, esta situación se atribuye a una vaguada en el océano Pacífico, en interacción con el flujo húmedo del suroeste y la dinámica de la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT), generando así una atmósfera inestable propicia para las precipitaciones en el suroccidente colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionan los modelos numéricos de predicción del clima?

Los modelos numéricos de predicción del clima analizan variables atmosféricas recogidas a través de diferentes fuentes y las procesan en supercomputadoras. Mediante la aplicación de ecuaciones basadas en las leyes de la física y la termodinámica, simulan los movimientos de las masas de aire y predicen cómo cambiará el clima, como informa Noticiero 90 Minutos en su reportaje.

¿Por qué es importante la información de los satélites meteorológicos en el pronóstico del clima?

La información de los satélites meteorológicos es fundamental porque proporciona imágenes continuas y actualizadas de los sistemas nubosos a escala global. Esta perspectiva permite detectar, seguir y anticipar fenómenos climáticos con mayor precisión, tal como se detalla en el artículo consultado.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.