Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la empresa encargada del suministro de servicios públicos en Cali, anunció que este jueves continuará con una serie de trabajos enfocados en la reparación y el mantenimiento de las redes de acueducto. De acuerdo con la información divulgada por la propia entidad, estas acciones buscan mejorar la infraestructura de los sistemas de agua potable en distintos sectores de la ciudad. No obstante, la ejecución de estas maniobras generará interrupciones temporales en la prestación del servicio de agua para numerosos usuarios, quienes deberán estar atentos a los avisos y novedades.

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Según la Gerencia de Acueducto de Emcali, en la jornada prevista se llevarán a cabo labores como la reposición de válvulas y la optimización de redes, intervenciones que resultan necesarias para asegurar el correcto funcionamiento y la calidad del suministro de agua en el futuro cercano. Como consecuencia directa, el servicio se suspenderá temporalmente en varias zonas específicas de Cali, impactando la rutina diaria de los residentes y las actividades comerciales o institucionales que dependen del acceso al agua potable.

Entre los barrios que experimentarán la suspensión se encuentran Puertas del Sol, ubicado en la carrera 26 B # 89 - 126; San Carlos, en la calle 32 # 29 A 34; San Fernando Viejo, que corresponde a la calle 3 # 25 - 13; y Siloé, ubicado en la calle 5 Oeste # 40 B 68. La empresa recomendó a todos los habitantes y usuarios de estos sectores tomar las precauciones necesarias, como almacenar agua suficiente para las tareas cotidianas mientras duren los trabajos de mantenimiento mencionados.

De acuerdo con la fuente original, Noticiero 90 Minutos, la información sobre los barrios sin agua en Cali este jueves 29 de octubre fue divulgada abierta y oportunamente, permitiendo así que los ciudadanos se preparen frente a las afectaciones temporales. La comunicación transparente de Emcali ha permitido que las personas puedan anticiparse a las dificultades y adaptar sus actividades, minimizando el impacto negativo que representa una interrupción en el suministro de agua potable.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Cali estarán sin agua este jueves 29 de octubre?

Los barrios con suspensión anunciada del servicio de agua para este jueves son Puertas del Sol, San Carlos, San Fernando Viejo y Siloé. La desconexión temporal es consecuencia de trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto, según información de Noticiero 90 Minutos.

¿Por qué Emcali realiza mantenimiento en las redes de acueducto en Cali?

De acuerdo con Emcali, las labores de mantenimiento y reparación, como la reposición de válvulas y la optimización de redes, se realizan para garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua. Estas acciones, reportadas por Noticiero 90 Minutos, buscan prevenir daños mayores y asegurar el funcionamiento eficiente del sistema en el largo plazo.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.