Por: Noticiero 90 minutos

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La salida de María Cristina Lesmes de la Secretaría de Salud del Valle del Cauca marca el final de una etapa que se prolongó durante más de una década, abarcando tres administraciones consecutivas en el departamento, de acuerdo con información publicada por Noticiero 90 Minutos. Lesmes inició su labor durante el primer mandato de Dilian Francisca Toro, prosiguió durante la gestión de Clara Luz Roldán y permaneció en los primeros dos años y medio del periodo actual de Toro. Este extenso recorrido al frente de la secretaría evidenció su capacidad de adaptación frente a contextos políticos cambiantes y retos de salud pública cada vez más complejos.

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Entre los logros destacados de su trayectoria figura la recuperación financiera del Hospital Universitario del Valle, proceso que contribuyó a estabilizar y fortalecer uno de los principales centros médicos de la región. Además, Lesmes ocupó un papel clave en el fortalecimiento de la red pública hospitalaria, así como en la planificación y puesta en marcha de programas enfocados en la prevención y promoción de la salud. Otro de sus aportes importantes fue la consolidación del Observatorio de Salud, una herramienta que recopila datos abiertos y actualizados en tiempo real, facilitando el seguimiento de indicadores de salud para la población del departamento.

De acuerdo con información del mismo medio, la gestión de Lesmes estuvo marcada por grandes desafíos. La pandemia de COVID-19 exigió respuestas rápidas y efectivas, así como la colaboración estrecha entre agentes públicos y privados para garantizar la prestación de los servicios médicos. Asimismo, durante el paro nacional de 2021, la movilidad limitada y las dificultades de abastecimiento pusieron a prueba los mecanismos de coordinación institucional. Posteriormente, la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto representó un nuevo reto, pues durante las primeras 48 horas tras el suceso se atendió a 1.750 personas heridas, a pesar de que hospitales y clínicas también resultaron afectados.

En materia de salud pública, la administración de Lesmes promovió el fortalecimiento de programas de vacunación, atención a mujeres gestantes, prevención de la desnutrición infantil, atención a víctimas de violencia y acciones dirigidas a la salud mental de las poblaciones más vulnerables. Tras su retiro, la gobernación designó a Alberto Ocampo como secretario de Salud encargado, quien es administrador de empresas con especialización en Finanzas y Administración en Salud.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales logros de María Cristina Lesmes en la Secretaría de Salud del Valle del Cauca?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, entre los logros de María Cristina Lesmes se encuentra la recuperación financiera del Hospital Universitario del Valle, el fortalecimiento de la red pública hospitalaria y la consolidación del Observatorio de Salud. Además, lideró iniciativas de prevención y promoción de la salud, así como la gestión de programas de vacunación y atención a poblaciones vulnerables.

¿Quién asumió la Secretaría de Salud del Valle del Cauca tras la salida de María Cristina Lesmes?

Según la información entregada por Noticiero 90 Minutos, tras la salida de María Cristina Lesmes, la Gobernación del Valle del Cauca designó a Alberto Ocampo como secretario de Salud encargado. Ocampo es administrador de empresas con especialización en Finanzas y Administración en Salud.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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