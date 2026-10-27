Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La sede administrativa de Indervalle, ubicada en el Valle del Cauca, deberá ser demolida debido a los graves daños estructurales que sufrió tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Así lo confirmó la gerente de la entidad, Ana Milena Orozco, luego de que un equipo de expertos realizara una revisión técnica detallada de las instalaciones. De acuerdo con Orozco, tras la evaluación se tomó primero la decisión de cerrar el edificio, buscando mitigar cualquier riesgo para quienes laboran o asisten habitualmente a este espacio.

Sigue a PULZO en Discover

Sin embargo, los estudios técnicos concluyeron que lo más responsable era proceder con la demolición total del inmueble. Según lo explicado por la gerente de Indervalle, la decisión se fundamentó principalmente en la necesidad de salvaguardar la vida y garantizar la seguridad integral de las personas, dada la magnitud de los daños estructurales identificados. Orozco afirmó que la entidad asumió con responsabilidad la exigencia de la demolición al entender que no existían condiciones para recuperar la edificación ni continuar su uso seguro, tal como señalaron los informes técnicos realizados tras el sismo.

Ante esta situación, y mientras se gestionan todos los trámites necesarios para el proceso de demolición y la búsqueda de una nueva sede administrativa, las actividades institucionales de Indervalle no se han detenido. Según la información revelada por la gerente, la entidad mantiene actualmente sus operaciones en el Centro de Medicina Deportiva y en la Villa Deportiva, lugares que permiten la continuidad de las labores y el funcionamiento regular de las diversas áreas y procesos de la organización.

De acuerdo con los datos suministrados, Indervalle trabaja además en una hoja de ruta para la recuperación de su infraestructura, equipamientos y procesos deportivos que se han visto afectados por el terremoto. El objetivo, según lo expuesto, es avanzar en una recuperación que sea segura y sostenible, en beneficio de la comunidad deportiva del Valle del Cauca y de los funcionarios que dependen de un entorno adecuado para el desarrollo de sus actividades. En todo momento, la entidad ha insistido en la importancia de priorizar la integridad y la vida de las personas durante este trabajo de recuperación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la sede administrativa de Indervalle debe ser demolida tras el terremoto?

La demolición de la sede administrativa de Indervalle fue recomendada tras una evaluación técnica que determinó la existencia de daños estructurales graves, resultado del terremoto del 10 de agosto. De acuerdo con la gerente Ana Milena Orozco, los conceptos de los expertos señalaron riesgos insalvables para la vida y la seguridad, por lo que la única medida responsable es la demolición total del edificio.

¿Dónde continuará funcionando Indervalle después de la demolición?

Después de que se formalice la demolición de la sede afectada, Indervalle mantendrá su funcionamiento en el Centro de Medicina Deportiva y la Villa Deportiva. Según la gerente de la entidad, Ana Milena Orozco, estas instalaciones permiten seguir con las actividades institucionales sin interrupciones, mientras se gestiona el traslado definitivo a una nueva sede.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.