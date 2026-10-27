Un quiebre ideológico frente a la postura que durante años caracterizó al gobierno de Gustavo Petro marcó las declaraciones de Abelardo de la Espriella, quien dejó en claro que su administración no evaluará a las Entidades Promotoras de Salud por su condición de empresas privadas, sino exclusivamente por su desempeño.

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“En este Gobierno no hay prejuicios ideológicos ni temerarios frente a las EPS. Se acabó el cuento de que las EPS son malas por el mero hecho de ser privadas. La valoración de las EPS será puramente objetiva: cumplen o no cumplen, punto”, afirmó De la Espriella en declaraciones que circularon públicamente.

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El funcionario fue enfático en que la nueva postura no implica protección para entidades con malos resultados. “Las EPS no son enemigas, las malas EPS no son intocables. Quiero que eso quede claro. Aquí no hay intocables. Yo no vine a hacer la política de siempre, yo vine a cambiar la política para siempre. El que esté haciendo las cosas mal tiene que recibir la sanción que corresponde, sea quien sea”, sostuvo.

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De acuerdo con sus palabras, el trato que recibirá cada entidad dependerá directamente de su situación particular. Las que funcionen bien y respondan por sus afiliados encontrarán respaldo institucional; las que tengan falencias corregibles deberán presentar planes serios de recuperación; y las que sean inviables o administren los recursos de forma irresponsable enfrentarán intervención inmediata.

“Aquellas que sean inviables, administren irresponsablemente los recursos o sean incapaces de garantizar la atención deberán ser intervenidas sin dilación, reorganizadas o sustituidas, siempre protegiendo primero a los afiliados, que es lo más importante”, precisó.

#EnDesarrollo “Las EPS no son enemigas, las malas EPS no son intocables. El que esté haciendo las cosas mal tiene que recibir la sanción que corresponde. En este gobierno no hay prejuicios ideológicos ni temerarios”, dijo el presidente Abelardo De la Espriella durante su visita al ministerio de Salud. Allí también indicó la necesidad de revisar el aumento de la Unidad de Pago por Capitación, UPC. #VocesySonidos — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 27, 2026

El discurso contrasta con la narrativa que durante el gobierno Petro impulsó la reforma a la salud, la cual partía de una crítica estructural al modelo de aseguramiento privado como causa central de los problemas del sistema.

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¿Qué significa la postura de De la Espriella para el futuro del sistema de salud en Colombia?

Esta visión pragmática abre la puerta a una coexistencia entre el Estado y las EPS privadas basada en resultados verificables, lo que podría frenar los procesos de liquidación masiva que se venían adelantando. Para los afiliados, el enfoque promete mayor estabilidad en la prestación del servicio mientras se evalúa caso por caso.

¿Cuáles EPS podrían ser intervenidas bajo este nuevo criterio?

Según lo expuesto, las entidades con problemas de viabilidad financiera o con historial de incumplimiento en la atención serán las primeras en enfrentar medidas administrativas. La intervención, reorganización o sustitución quedaría reservada para casos donde la recuperación no sea posible ni creíble.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.