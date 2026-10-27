Por: El Espectador

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El Ministerio de Agricultura, bajo la dirección de Indalecio Dangond Baquero, expresó públicamente su preocupación frente a lo que califica como un “uso excesivo” de los mecanismos de control político por parte de congresistas del Pacto Histórico. Aunque señala que reconoce la labor de control político como esencial para la democracia, la entidad advierte que el volumen y la frecuencia de las acciones en sus primeros 75 días como gobierno sobrepasan lo que considera razonable y podrían ir en contra del propósito constitucional de vigilancia y transparencia. Así, la cartera plantea una tensión significativa respecto a la relación entre el ejecutivo y las bancadas opositoras dentro del Congreso, siendo el Pacto Histórico el protagonista principal de estos llamados.

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La polémica surge en medio de una citación a control político al ministro Dangond, convocado por el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, perteneciente al Pacto Histórico. Esta sesión fue reprogramada tras una excusa del ministro para no asistir a la cita inicial. Según el senador Cepeda y la oposición, dicha convocatoria responde a lo que ellos califican como una “contrarreforma agraria”, impulsada por la administración de Abelardo de la Espriella, así como el retiro de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, conocidas como APPA. Estas políticas hacían parte de la agenda implementada durante el gobierno de Gustavo Petro.

El Ministerio reveló que, hasta el 20 de octubre, ha atendido 20 de 30 citaciones a control político provenientes del Pacto Histórico, lo que implica que el ministro ha sido citado al Congreso durante tres de cada cinco días laborales de la semana. Además, el despacho afirmó haber tenido que responder 1.626 preguntas en ese periodo, a un ritmo promedio superior a 21 por día, lo que considera un “asedio institucional”. Estas cifras reflejan una presión legislativa sin precedentes en la relación entre la cartera y el legislativo, según los voceros oficiales del Ministerio.

La situación de tensión ha sido potenciada también por decisiones recientes, como la propuesta del gobierno de De la Espriella de apartar la Reforma Rural Integral de la Misión de Verificación de Naciones Unidas sobre el Acuerdo de Paz. Asimismo, el ministro Dangond generó controversia al pronunciarse sobre el término “campesino”, sugiriendo que debería ser reemplazado por “pequeños empresarios del campo”.

En el clima general del Capitolio, también destaca la urgencia legislativa en otros ámbitos, reflejada en la subsanación del articulado de la reforma pensional, que debió resolverse con premura por disposición de la Corte Constitucional, y dificultades en la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) por errores en su trámite, de acuerdo con información de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Ministerio de Agricultura denuncia un asedio institucional por parte del Pacto Histórico?

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, la causa del "asedio institucional" se relaciona con la alta frecuencia de citaciones a control político y con el volumen de preguntas presentadas por los congresistas del Pacto Histórico. Según cifras oficiales, en los primeros 75 días de gobierno, 20 de 30 debates de control político fueron solicitados por dicho partido y el ministro ha sido citado durante la mayoría de los días hábiles, lo que para la entidad representa una presión excesiva y una desviación de la finalidad constitucional de este mecanismo.

¿Qué son las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y por qué son tema de debate?

Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) corresponden a políticas públicas implementadas durante el gobierno anterior como parte de la reforma agraria. Están en el centro del actual debate político porque su desmonte ha sido una de las decisiones más criticadas de la nueva administración, señalada por la oposición como un retroceso en las garantías para la producción alimentaria y la protección de los derechos adquiridos durante la gestión de Gustavo Petro.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.