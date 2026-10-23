La Presidencia del Congreso de la República lanzó una alerta por un posible caso de suplantación de identidad que involucraría al senador Honorio Henríquez, presidente del Senado, y pidió a la ciudadanía desconfiar de las comunicaciones que provengan de un número telefónico que no le pertenece.

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En un comunicado divulgado este viernes 23 de octubre de 2026, la entidad aclaró que la línea 321 340 1065 no pertenece al congresista y recomendó abstenerse de atender solicitudes o hecer gestiones con ese número bajo la premisa de que corresponde al senador.

La advertencia busca prevenir posibles engaños a ciudadanos que reciban llamadas o mensajes de alguien que se presente como el presidente del Senado. Sin embargo, el comunicado no precisa quién estaría detrás de la línea ni detalla las circunstancias en las que se habría detectado la posible suplantación.

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📣 Comparto comunicado a la opinión pública para alertar sobre la posible suplantación de mi identidad. ⚠️No compartan información personal ni realicen transferencias de dinero. Si reciben mensajes o llamadas sospechosas, conserven las evidencias y denúncienlas. Ya estamos adelantando las acciones legales correspondientes. — Honorio Henriquez 🇨🇴 (@honohenriquez) October 23, 2026

Piden no entregar datos personales ni hacer transferencias

La Presidencia del Congreso recomendó no compartir información personal, hacer transferencias de dinero ni atender solicitudes que puedan comprometer la seguridad de los ciudadanos o causar perjuicios a terceros.

También pidió a quienes hayan recibido llamadas o mensajes desde ese número y tengan indicios de una posible suplantación que conserven las evidencias y pongan los hechos en conocimiento de las autoridades competentes.

Entre las precauciones más importantes están verificar la identidad de quien establece contacto, evitar compartir códigos de seguridad y no efectuar pagos sin confirmar la autenticidad de la solicitud mediante canales oficiales.

Presidencia del Congreso prepara denuncia ante las autoridades

En el documento, la Presidencia del Congreso informó que adelanta las gestiones necesarias para presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades, con el propósito de que se conozcan los hechos y se realicen las actuaciones pertinentes.

La entidad también invitó a verificar cualquier comunicación atribuida a Honorio Henríquez a través de sus canales oficiales.

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