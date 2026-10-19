En la noche de este lunes, el Senado dio luz verde al Presupuesto General de la Nación para 2027, por $634,9 billones, tras una votación que terminó con 57 votos a favor y uno en contra. La decisión marcó un avance clave para el proyecto, que todavía debe superar un paso más en el Congreso.

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De los recursos previstos para el próximo año, $393,25 billones se destinarían al funcionamiento del Estado, $147,07 billones al pago de la deuda pública y $94,63 billones a inversión. La distribución de estas partidas fue uno de los asuntos centrales de la discusión legislativa.

Antes de la votación definitiva, congresistas de oposición expresaron reparos frente a la iniciativa e impulsaron una propuesta para archivarla. Sin embargo, esa solicitud no prosperó y el Senado continuó con el estudio hasta aprobar el proyecto.

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El trámite también estuvo acompañado de cuestionamientos de sectores de la oposición, que pidieron archivar la iniciativa. Sin embargo, la plenaria del Senado rechazó esa propuesta y aprobó el informe de ponencia, con lo que el proyecto continuó hacia la votación de sus artículos.

#ATENCIÓN | Tras casi 12 horas de debate, la plenaria del Senado aprobó el Presupuesto General de la Nación 2027. Con cerca de 60 votos en promedio y la ausencia de la oposición en la recta final, el oficialismo aprobó el texto que promovía el gobierno de Abelardo de la Espriella. Vía: @davidortegaso

https://t.co/woHMRjVE2M — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 20, 2026

¿Qué falta para aprobar el presupuesto de 2027?

El Senado aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027, por un monto cercano a $634,9 billones, con lo que el proyecto del Gobierno de Abelardo de la Espriella superó una de las etapas decisivas de su trámite legislativo.

Sin embargo, la iniciativa todavía necesita el visto bueno de la Cámara de Representantes para completar su paso por el Congreso. La corporación debe estudiar y votar el proyecto dentro del plazo legal establecido para el 20 de octubre.

El presupuesto contempla recursos para el funcionamiento de las entidades estatales, el pago de la deuda pública y la inversión. La propuesta distribuye $393,25 billones para funcionamiento, $147,07 billones para el servicio de la deuda y $94,63 billones para inversión.

Si Senado y Cámara aprueban versiones diferentes, será necesario conciliar los textos para establecer una versión definitiva. El desenlace de ese trámite determinará cómo quedarán distribuidos los recursos públicos para 2027.

¿Por qué hay diferencias por el presupuesto de 2027?

Las críticas se concentran, entre otros asuntos, en la distribución de los recursos, las necesidades de financiación de algunos sectores y las proyecciones fiscales del Gobierno. La oposición cuestionó el monto destinado a los subsidios de energía y gas y planteó dudas sobre los cálculos relacionados con el servicio de la deuda.

Durante la discusión, la senadora Carolina Corcho defendió la propuesta de archivar el proyecto y sostuvo que los recursos previstos para determinados subsidios eran insuficientes frente a las necesidades del sector. También cuestionó los cambios en las cifras de la deuda incluidos en la iniciativa.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, defendió el proyecto al señalar que el país enfrenta restricciones fiscales que limitan la capacidad de atender todas las solicitudes de gasto. En su intervención, se refirió al tamaño del Estado, a la administración de los recursos y a las dificultades para recaudar impuestos.

Las diferencias también se relacionan con la inversión pública, que representa el rubro más pequeño de los tres grandes componentes del presupuesto. Algunos congresistas defendieron los ajustes que reducen recursos destinados al servicio de la deuda para trasladarlos a inversión, aunque persisten reparos sobre el alcance de esos cambios.

¿Qué pasa si el presupuesto no se aprueba antes del plazo legal?

El Congreso debe completar el trámite del proyecto a más tardar el 20 de octubre de 2026. Si las plenarias aprueban textos diferentes, será necesario conciliarlos para que ambas corporaciones adopten una versión definitiva dentro del plazo establecido.

Si el Legislativo no le da su aprobación dentro del término legal, el Gobierno deberá expedir el Presupuesto por decreto, con el mismo texto que presentó inicialmente ante el Congreso, según explicó El Espectador.

Por eso, las votaciones de las plenarias son determinantes para definir cómo se distribuirán los recursos públicos durante 2027. Además de la aprobación general, el resultado del debate establecerá cuáles de las modificaciones propuestas por los congresistas quedan incorporadas en el texto definitivo.

La discusión llega en un momento clave para las finanzas públicas, pues de ese presupuesto dependerá la asignación de recursos para el funcionamiento de las entidades estatales, el cumplimiento de las obligaciones financieras y los proyectos de inversión previstos para el próximo año.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.