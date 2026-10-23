Por: El Espectador

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El presidente del Congreso, Honorio Miguel Henríquez, denunció una posible suplantación de su identidad, uniéndose así a una serie de casos recientes presentados por otros congresistas. De acuerdo con la oficina del presidente del Senado, personas no autorizadas estarían utilizando un número de teléfono que no pertenece a Henríquez para solicitar información personal y transferencias de dinero haciéndose pasar por el senador. Además, el comunicado señala que estos intentos de fraude emplean canales que simulan las redes oficiales del congresista, dirigiéndose a otros actores políticos y medios de comunicación.

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Henríquez, en su comunicado recogido por El Espectador, hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que evite atender este tipo de solicitudes o gestionar información a través de dicho número. Recomendó no compartir datos personales, no responder a peticiones de dinero y tampoco cumplir solicitudes que puedan poner en riesgo la seguridad de terceros. Solicitó también a quienes hayan sido víctimas de este contacto ilícito, conservar cualquier evidencia y notificar a las autoridades competentes. Adicionalmente, informó que la Presidencia del Congreso está tomando medidas legales y presentando denuncias formales, con el objetivo de que los organismos de control investiguen estos hechos.

Este fenómeno no es un caso aislado. El artículo cita el caso de Antonio José Correa, legislador del partido de La U, quien recientemente alertó sobre un esquema parecido. Aquí, los suplantadores usaron su nombre para pedir dinero y ofrecer supuestos cargos en el Estado mediante mensajes en WhatsApp. Correa aclaró que ese número no le pertenece y que tampoco ha autorizado a nadie a actuar en su nombre.

El patrón se repite dentro de altos cargos públicos. El año anterior, el registrador Nacional, Hernán Penagos, denunció también la falsificación de sus perfiles en redes sociales, utilizadas para solicitar datos personales con el aparente objetivo de interferir en el proceso electoral futuro. Ante la gravedad de la situación, se elevó una solicitud a Meta —compañía propietaria de plataformas como Facebook e Instagram— para eliminar los perfiles falsos y proteger la integridad del proceso democrático.

Henríquez concluyó reiterando el compromiso del Senado con la transparencia y la seguridad ciudadana, invitando a verificar cualquier comunicación a través de canales oficiales y a denunciar los intentos de fraude ante las autoridades.

¿Cómo identificar una suplantación de identidad de un congresista?

Para reconocer una suplantación de identidad de un congresista, es fundamental verificar que las comunicaciones provengan de sus canales oficiales y desconfiar de solicitudes de dinero, información personal o trámites inusuales. Ante mensajes sospechosos, como señala el comunicado del presidente del Congreso, se recomienda no compartir datos ni realizar transferencias y poner en conocimiento de las autoridades cualquier evidencia.

¿Qué debe hacer una persona si sospecha que ha sido contactada por un suplantador?

La recomendación explícita es abstenerse de establecer comunicación, no entregar información ni realizar transferencias, y conservar cualquier prueba del contacto. Posteriormente, la persona debe reportar el caso a las autoridades competentes para que puedan iniciar las investigaciones y tomar acciones legales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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