Por: Portal Bogotá

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La plazoleta exterior del Portal Eldorado, en el centro comercial Nuestro Bogotá, será el punto de encuentro para quienes buscan empleo en la capital, gracias a una nueva edición de la feria de empleabilidad de TransMilenio. El viernes 23 de octubre de 2026, desde las 8:30 de la mañana y hasta las 2:00 de la tarde, los usuarios del sistema de transporte masivo tendrán acceso a cerca de 300 vacantes, según informó TransMilenio a través de su cuenta oficial en la red social X y en declaraciones recogidas por el portal de la Alcaldía de Bogotá.

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Este evento, que llega a su sexta edición, facilita la interacción directa entre quienes aspiran a una oportunidad laboral y nueve empresas de diversos sectores económicos, que ofertarán puestos en áreas como operaciones, mantenimiento, administración y atención al cliente. De acuerdo con la información suministrada por TransMilenio, las vacantes contemplan perfiles operativos, técnicos, auxiliares y administrativos, permitiendo que personas con diferentes niveles de experiencia participen en la jornada.

Entre las empresas participantes se encuentran Recursivos Serviayuda, Asignar S.A.S., Casa Limpia, Conconcreto, Quality Masivo, Summar Productividad, Mueve Fontibón, Green Móvil y Gran Américas Fontibón. Estas compañías buscarán talento para cargos como telemercaderista, analista de compras, auxiliar contable, operario metalmecánico, mesero, jardinero, ayudante de obra, auxiliar de cocina, técnico electromecánico, entre otros perfiles especificados en la convocatoria puntual dada a conocer por TransMilenio.

En palabras de Paola Tovar, subgerente de Comunicaciones y Relacionamiento con el Usuario de TransMilenio: "En esta oportunidad llegamos al Portal Eldorado con 300 oportunidades laborales para nuestra comunidad usuaria. Invitamos a todas las personas interesadas a participar en esta jornada, acercarse al portal y conocer las opciones de empleo que estarán disponibles durante la mañana". La participación está abierta al público, sin necesidad de inscripción previa; solo es necesario acercarse con la hoja de vida actualizada.

Además, la Alcaldía de Bogotá recomienda a los ciudadanos mantenerse informados sobre nuevas vacantes, consejos de empleabilidad y procesos de selección a través del canal WhatsApp Empleo en Bogotá, donde se comparten convocatorias a cursos gratuitos, recomendaciones para elaborar la hoja de vida y detalles de futuras ferias laborales. Toda la información ha sido confirmada por fuentes institucionales como TransMilenio y el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles empresas ofrecen empleos en la feria de TransMilenio del Portal Eldorado?

De acuerdo con TransMilenio y la Alcaldía de Bogotá, las nueve empresas que participarán en la feria son Recursivos Serviayuda, Asignar S.A.S., Casa Limpia, Conconcreto, Quality Masivo, Summar Productividad, Mueve Fontibón, Green Móvil y Gran Américas Fontibón. Cada una de ellas dispone de vacantes específicas en cargos tanto operativos como técnicos y administrativos, facilitando así distintas opciones laborales para los asistentes.

¿Qué debo llevar para postularme a un empleo en la feria de TransMilenio en Bogotá?

Según la información difundida por TransMilenio y la Alcaldía de Bogotá, los interesados en participar en la feria solo deben acercarse al Portal Eldorado con su hoja de vida actualizada. No se requiere inscripción previa, lo que agiliza el acceso a las vacantes disponibles durante la jornada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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