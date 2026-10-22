En medio de tragedias que se han presentado recientemente, un incendio en el centro comercial Gran Estación de Bogotá provocó una alerta que acabó registrada en cámaras y replicada en redes sociales.

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Informes que replicaron la grabación con los momentos que permiten observar la humareda indicaron que los bomberos de la estación de Puente Aranda llegaron para ejercer control.

La información indica que se trató de un incendio en el ducto de uno de los locales en el mencionado centro comercial, con la tranquilidad de que no hubo reportes de personas heridas ni lesionadas.

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La humareda se ve desde lejos por los vecinos de la localidad, con múltiples videos que mostraron el incendio en Gran Estación, uno de los puntos concurridos por las vías de Bogotá.

Todavía no hay ninguna versión oficial acerca de las razones por las que se presentó este episodio, que cientos de transeúntes y conductores por la calle 26 vieron con sorpresa.

Tampoco existe un reporte acerca de los daños materiales causados por la conflagración que causó temor entre las personas presentes en el reconocido establecimiento comercial.

Meses atrás hubo otro incendio cerca de Unicentro, en un caso que también provocó la alarmas entre los vecinos y residentes de la zona en el norte de la capital colombiana.

¿Qué hacer en caso de un incendio en Bogotá?

Afrontar una conflagración en Bogotá exige mantener la calma y ejecutar de inmediato un protocolo de evacuación seguro para mitigar riesgos sobre la integridad física de las personas.

Las autoridades distritales recomiendan identificar las rutas de evacuación señalizadas y dirigirse hacia las salidas de emergencia más cercanas sin detenerse a recoger objetos personales ni pertenencias de valor.

Ante la presencia de humo denso en el recinto, los ciudadanos deben desplazarse gateando cerca del suelo, debido a que el aire respirable y fresco se concentra abajo.

Igualmente, resulta indispensable cubrir la boca y la nariz con un paño o prenda húmeda para filtrar las partículas nocivas y evitar la inhalación de gases altamente tóxicos.

Antes de abrir cualquier puerta en la ruta de escape, la persona debe tocar cuidadosamente la superficie o la perilla metálica con el dorso de la mano.

Si la puerta registra una temperatura elevada o sale humo por las rendijas, la ruta está bloqueada por el fuego y requiere buscar una salida alternativa o refugiarse.

En caso de quedar atrapado dentro de una habitación, el ciudadano debe sellar las rendijas de las puertas con toallas húmedas para impedir el ingreso de humo letal.

Asimismo, es necesario llamar de inmediato a la Línea Única de Emergencias 123 reportando la ubicación exacta, la dirección exacta del inmueble y la presencia de atrapados.

Las familias y comunidades deben ubicarse en el punto de encuentro previamente establecido fuera del perímetro de riesgo, evitando regresar al inmueble bajo cualquier circunstancia.

Los cuerpos de socorro sugieren verificar que todos los ocupantes de la edificación estén a salvo antes de la llegada oficial de las unidades de bomberos.

Para la prevención cotidiana en hogares y oficinas, las entidades de atención recomiendan revisar periódicamente las instalaciones eléctricas, evitar recargar tomacorrientes y mantener extintores portátiles vigentes.

Adicionalmente, el mantenimiento preventivo en redes de gas natural reduce significativamente el peligro de fugas o explosiones accidentales dentro de las estructuras urbanas.

El conocimiento práctico de las pautas de autoprotección fortalece la capacidad de respuesta ciudadana y salva vidas durante cualquier emergencia por fuego en la capital colombiana.

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