Por: VALORA ANALITIK

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La troncal de la avenida 68, uno de los principales proyectos de infraestructura vial de Bogotá, alcanzó un avance general del 90,36 % en octubre de 2026. La obra comprende 17,07 kilómetros entre el sector de Venecia y la calle 100 con carrera novena. Aunque varias estructuras ya están habilitadas, los trabajos pendientes continuarán hasta completar el proyecto, cuya entrega total está prevista para 2027.

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De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la meta es finalizar antes de terminar 2026 las obras correspondientes a los grupos 3, 4, 5, 6 y 9, así como los ramales del sector de Venecia, incluidos en el grupo 1. Los demás frentes seguirán en ejecución y se espera que sean entregados y entren en funcionamiento durante 2027.

El avance actual representa un incremento frente a enero de 2024, cuando el proyecto registraba un progreso del 42,57 %, por debajo del 77,64 % que debía alcanzar según el cronograma establecido en ese momento. La construcción comenzó en febrero de 2021 y tenía como fecha inicial de entrega febrero de 2026. Sin embargo, la pandemia, el aumento de los costos y la escasez de materiales, los inconvenientes prediales y las dificultades para trasladar las redes de servicios públicos incidieron en los plazos de ejecución.

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El director del IDU, Orlando Molano, explicó que la entidad puso en marcha un plan de seguimiento en terreno y coordinación con las empresas de servicios públicos para solucionar los inconvenientes y avanzar en las obras pendientes.

Así avanzan los nueve grupos de la avenida 68, en Bogotá

Con corte al 12 de octubre de 2026, el grupo 4, ubicado entre la calle 13 y La Esperanza, registraba un avance del 99,62 %. Le seguían el grupo 5, con el 99,15 %, y el grupo 3, con el 96,92 %.

Por su parte, el grupo 8, entre las carreras 65 y 48, alcanzaba el 78,67 %, mientras que el grupo 1, comprendido entre la Autopista Sur y la calle 18 sur, reportaba un avance del 78,94 %.

Entre las estructuras habilitadas se encuentran el puente vehicular de la calle 3, las estructuras sobre la calle 26, el paso deprimido peatonal paralelo a la calle 13 y el puente de la avenida Suba sobre la calle 100. También están en funcionamiento ramales del sector de Venecia y el puente bicipeatonal del parque Simón Bolívar.

Estaciones, ciclorrutas y espacio público

La troncal atraviesa ocho localidades de Bogotá: Tunjuelito, Kennedy, Puente Aranda, Fontibón, Teusaquillo, Engativá, Barrios Unidos y Suba. El proyecto contempla 21 estaciones, 19 puentes, ocho pasos deprimidos y 17 kilómetros de ciclorrutas.

El diseño también incluye más de 354.000 metros cuadrados de espacio público, de los cuales 166.000 corresponden a zonas verdes, y la plantación de más de 5.000 árboles.

Una vez finalizada, la infraestructura buscará mejorar la conexión entre el sur y el norte de Bogotá y facilitar la integración con otros corredores de transporte público de la capital.

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