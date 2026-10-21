Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa se prepara para una nueva edición de Hip Hop al Parque, evento que tendrá lugar el sábado 24 y domingo 25 de octubre de 2026 en el parque Simón Bolívar. De acuerdo con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la convocatoria está enfocada en ofrecer a la ciudadanía una experiencia segura y agradable, acompañada de varias medidas para el ingreso, movilidad y permanencia dentro y en los alrededores del festival.

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El acceso al festival será exclusivo para personas mayores de 14 años y, según Idartes, será obligatorio presentar el documento de identidad al momento de entrar. Las puertas estarán abiertas desde mediodía ambos días, por lo que se recomienda llegar con anticipación a fin de agilizar los controles y disfrutar la programación sin percances.

En cuanto a la movilidad, el ingreso general se realizará por la calle 63, en cuyos costados oriental y occidental se habilitarán 21 filtros cada uno. Para los acreditados de prensa y aliados, habrá cuatro filtros frente a la Biblioteca Virgilio Barco sobre la carrera 60. Además, personas con discapacidad o movilidad reducida podrán ingresar junto a un acompañante por la entrada Bolívar 4, también en la carrera 60, encontrando apoyo logístico específico para su ubicación. Durante ambas jornadas, la calle 63 permanecerá cerrada entre las 10:00 a. m. y las 11:00 p. m.; se sugieren trayectos alternativos por la calle 26, calle 53 y calle 68, manteniéndose habilitadas avenida 68 y carrera 60.

Los asistentes encontrarán servicios como puntos de alimentación, baños señalizados y cuatro puestos de salud para atención básica y emergencias, en caso de requerirse traslado hospitalario. Sin embargo, existe una clara prohibición respecto al ingreso de alimentos, bebidas, sustancias inflamables, aerosoles, objetos contundentes, envases de vidrio, armas, productos no autorizados de merchandising, y dispositivos como cámaras profesionales, patinetas, bicicletas o drones. La organización también restringe el uso de prendas deportivas alusivas a equipos de fútbol, carpas que limiten la visibilidad, y prohíbe fumar, consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, así como el ingreso de personas bajo estos efectos.

La experiencia segura del festival depende, igualmente, del comportamiento colectivo. Idartes sugiere identificar los puntos de información, primeros auxilios y encuentro desde la entrada, y recomienda coordinar previamente un punto de reunión ante extravíos. En caso de emergencias, se debe acudir al personal logístico o a la Policía de Bogotá. Se enfatiza el autocuidado, el respeto por los demás y la atención permanente a las indicaciones del equipo de seguridad y salud del festival. Asimismo, es importante prepararse para las condiciones cambiantes del clima bogotano con ropa cómoda, impermeable, bloqueador solar y gorra, para disfrutar a plenitud dos días emblemáticos de música y cultura urbana, con entrada libre y en un entorno protegido para mayores de 14 años.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las restricciones para el ingreso a Hip Hop al Parque 2026 en Bogotá?

Para ingresar a Hip Hop al Parque 2026, de acuerdo con información de Idartes, no se permite el ingreso de alimentos y bebidas, sustancias inflamables, aerosoles presurizados, objetos contundentes, envases de vidrio, armas, productos de merchandising no autorizados, cámaras profesionales y dispositivos como drones o patinetas. También se prohíbe fumar y acceder con prendas alusivas a equipos de fútbol. Solo pueden entrar personas mayores de 14 años con documento de identidad.

¿Qué recomendaciones de seguridad deben seguir los asistentes a Hip Hop al Parque 2026?

Según el Instituto Distrital de las Artes, los asistentes deben identificar los puntos de información, salud y encuentro dentro del parque, coordinar previamente con sus acompañantes un punto de reunión y estar atentos a las instrucciones del personal logístico y autoridades. Se sugiere también cuidar pertenencias, informar situaciones sospechosas a la Policía de Bogotá y asistir con ropa cómoda, bloqueador solar e impermeable debido a las posibles variaciones climáticas en la ciudad durante el festival.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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