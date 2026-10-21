Por: Portal Bogotá

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El deporte se ha convertido en un puente entre los ciudadanos de Bogotá y su entorno natural, una conexión que en la ruralidad cobra especial significado. Así lo demuestra el evento “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, donde la pasión por el ciclismo de montaña y el desarrollo de infraestructuras para disciplinas tradicionales convergen en un mismo territorio. Este fin de semana, la vereda Betania de Sumapaz será el epicentro deportivo con la realización de la cuarta válida y gran final de la Copa Bogotana de MTB 2026, de acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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El domingo 25 de octubre, amantes del ciclismo de montaña tienen cita en la pista La De Suma, ubicada en la única localidad completamente rural de la ciudad, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Este espacio aspira a consolidarse como referente en la práctica de ciclomontañismo, tanto a nivel distrital como nacional, pues acerca el alto rendimiento competitivo a contextos rurales, ofreciendo nuevas oportunidades a deportistas de todas las edades y a las comunidades de la zona.

La De Suma es una pista construida sobre terreno natural, orientada bajo las especificaciones técnicas del Cross Country Olímpico. Esta modalidad exige a los participantes habilidades de destreza, concentración y resistencia. El circuito principal, de acuerdo con la fuente mencionada, tiene un recorrido de 3.2 kilómetros con un desnivel positivo de 72 metros, caracterizado por ascensos técnicos, descensos, curvas y saltos que ponen a prueba la preparación física y mental de los deportistas. Además, cuenta con trazados diferenciales para categorías infantiles y PushBike, lo que fomenta la inclusión de niños en experiencias adaptadas a su nivel, ampliando así el margen de formación de nuevos talentos.

El diseño y desarrollo de la pista recibieron acompañamiento técnico y valoración del exciclista colombiano Fabio Parra, quien destacó sus condiciones para proyectar el deporte de montaña. Igualmente, la final de la Copa Bogotana de MTB cuenta con el respaldo de la Liga de Ciclismo de Bogotá y la Comisión Bogotana de Ciclomontañismo, buscando no solo impulsar el talento local, sino también promover el turismo sostenible y la integración entre ciudad y ruralidad.

Más de 200 deportistas inscritos, en jornadas apoyadas por equipos, familias y aficionados, buscarán llevarse parte de una bolsa de premios por más de nueve millones de pesos. Modalidades como Short Track, Relevos y PushBike conforman la programación oficial, junto a categorías adaptadas por edades. La organización, según la convocatoria oficial, mantiene abiertas las inscripciones e invita a consultar las condiciones de participación.

El sábado 24, la comunidad estrenará la nueva cancha de tejo con el Campeonato Distrital, una infraestructura que incluye cuatro pistas profesionales y que celebrará categorías masculinas y femeninas, según lo reporta la Alcaldía Local de Sumapaz. Estos eventos reflejan el compromiso por fortalecer la infraestructura deportiva, ampliar oportunidades y consolidar la ruralidad bogotana como polo de encuentro, recreación y competencia.

¿Cuál es la importancia de la Copa Bogotana de MTB 2026 para el ciclismo en Bogotá?

La Copa Bogotana de MTB 2026 representa una oportunidad crucial para consolidar el ciclomontañismo en Bogotá, al acercar el deporte competitivo a la ruralidad y abrir espacios de formación para nuevas generaciones, según la Alcaldía de Bogotá. El evento impulsa el talento local, integra a equipos y familias, y promueve la proyección nacional e internacional del ciclismo de montaña desde escenarios naturales como Sumapaz.

¿Qué características técnicas tiene la pista La De Suma en Sumapaz?

De acuerdo con la información oficial, la pista La De Suma fue construida con las exigencias del Cross Country Olímpico, tiene un recorrido principal de 3.2 kilómetros y un desnivel positivo acumulado de 72 metros. Incluye ascensos, descensos, curvas, saltos y puentes, para desafiar a deportistas de diferentes niveles y categorías, además de trazados adaptados para niños en modalidades como PushBike.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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