Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se posiciona como un territorio que enfrenta múltiples amenazas y, en consecuencia, su preparación frente a situaciones de emergencia ha adquirido una relevancia significativa para hogares, empresas, instituciones educativas y para la comunidad en general. De acuerdo con información de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el miércoles 21 de octubre, miles de ciudadanos se unieron al ‘Simulacro Bogotá 2026’, una jornada diseñada para poner a prueba rutas de evacuación, puntos de encuentro y fortalecer tanto la respuesta individual como colectiva frente a diferentes riesgos en la capital.

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Este evento tuvo una participación activa, especialmente en la zona céntrica del Distrito Capital. Cientos de funcionarios, servidores públicos y personal de las ramas legislativa, ejecutiva y judicial estuvieron presentes, junto con contratistas y colaboradores de la Alcaldía. Todos ellos se congregaron de manera ordenada en la Plaza de Bolívar, que funcionó como punto de encuentro estratégico durante el simulacro.

La convocatoria al ‘Simulacro Bogotá 2026’ fue incluyente y extensa. Según datos de la Alcaldía, participaron personas de todas las edades, familias, empresas, colegios, universidades y entidades públicas. Destaca la presencia de personas con discapacidad, adultos mayores y familias con animales de compañía, lo que permitió una preparación que tuvo en cuenta las particularidades y necesidades de cada grupo social. Esta atención a la diversidad contribuyó a fortalecer la cultura de la prevención en la ciudad.

Guillermo Escobar, director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), enfatizó la importancia de reconocer que cada ciudadano enfrenta realidades distintas: “Prepararnos también significa reconocer que cada persona tiene necesidades diferentes y que nadie debe quedar por fuera de las acciones de prevención. El ‘Simulacro Bogotá 2026’ nos invita a pensar cómo cuidarnos, apoyar a quienes requieren ayuda y proteger también a nuestros animales de compañía”.

Además, la iniciativa fomentó la comprensión de que la ciudad está expuesta a una variedad de amenazas más allá de los frecuentes temblores o sismos. Aunque el escenario principal ensayado fue un temblor, la administración distrital examinó de manera integral sus propias capacidades de coordinación y respuesta ante cualquier tipo de emergencia que pudiera amenazar a Bogotá. Este ejercicio, que comenzó siendo una actividad local, evolucionó hasta inspirar prácticas similares a nivel nacional y ha sido un referente para fortalecer la cultura de la prevención y la capacidad de reacción ante riesgos en todo el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el ‘Simulacro Bogotá 2026’ y quiénes participaron?

El ‘Simulacro Bogotá 2026’ es una jornada de preparación frente a emergencias donde la ciudadanía, empresas, instituciones educativas y entidades públicas evalúan rutas de evacuación y puntos de encuentro. Participaron desde funcionarios de las principales ramas del poder público hasta personas de todas las edades, incluyendo personas con discapacidad, adultos mayores y familias con animales de compañía.

¿Por qué es importante la inclusión en los simulacros de emergencia en Bogotá?

La inclusión en los simulacros es relevante porque permite atender de forma adecuada las necesidades de grupos diversos, como personas con discapacidad y familias con mascotas. Así, se garantiza que nadie quede excluido de las acciones de prevención y se construye una cultura de seguridad que protege a toda la población. ¿Qué significa gestión del riesgo? Es el conjunto de acciones encaminadas a identificar, reducir y manejar los peligros que pueden amenazar a una comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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