Los usuarios del Portal Norte de Transmilenio, en Bogotá, siguen a la espera de una solución a los problemas de movilidad y acceso que enfrentan en este punto de la ciudad. Una de las obras llamadas a mejorar las condiciones de los peatones permanece prácticamente paralizada desde hace cinco años, pese a que su construcción cuesta 24.000 millones de pesos y apenas registra un avance del 15 %.

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(Ver también: Confirman fecha de entrega de megaobra en Bogotá: acaba trancones en zona muy movida de la ciudad)

Se trata del puente peatonal del Portal Norte, un proyecto que, según denunció la revista Semana, continúa sin avances significativos a pesar del tiempo transcurrido desde la firma del contrato. La obra fue contratada en 2021 por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), durante la administración de Claudia López, con el propósito de mejorar la infraestructura para quienes transitan por este sector del norte de Bogotá.

Sin embargo, el paso de los años no se ha traducido en avances importantes. De acuerdo con la información divulgada, hasta el momento se han pagado 6.500 millones de pesos, mientras el proyecto continúa lejos de estar terminado. Además, el plazo contractual fue extendido hasta octubre de 2026, una fecha que deja en evidencia las dificultades que ha enfrentado su ejecución.

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Nuevo puente peatonal en portal norte inició obra hace 1 año y lleva 97% DE RETRASO Bienvenidos al show que nunca muestra el IDU porque no les conviene dar la cara a los chicharrones. Lo peor es que no es culpa ni del contratista de obra. Van 5 años perdidos en permisos. Una verguenza total. Para más detalles vean la crónica completa en mi canal de YouTube #NuevoVideoVIDJCB #VIDJCB #Shorts #interminableIDU #iduModoTemu https://t.co/DYn9NzXSyp — Jhon de VIDJCB (@vidjcb) October 12, 2026

¿Por qué no avanza la obra del Portal Norte?

Las demoras no obedecen a una sola causa. Entre los obstáculos reportados están los trámites pendientes con entidades y empresas de servicios públicos, como la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Enel y la Secretaría Distrital de Ambiente.

Estos procedimientos han dificultado el desarrollo de las actividades previstas y han contribuido a las suspensiones del proyecto. A esto se suman los embargos que enfrenta el consorcio encargado de la construcción, una situación que también ha complicado el cumplimiento de sus obligaciones.

En medio de estos inconvenientes, el contrato ha tenido que afrontar suspensiones y sanciones, mientras la infraestructura sigue sin cumplir el propósito para el que fue concebida.

Una obra pendiente en un punto clave de Bogotá

La situación preocupa por la importancia del Portal Norte dentro del sistema de transporte público de la capital. Este punto conecta a miles de pasajeros que se movilizan diariamente entre Bogotá y municipios cercanos, por lo que las condiciones de acceso peatonal son fundamentales para sus desplazamientos.

La falta de avances en el puente representa un problema adicional para quienes necesitan llegar al portal o salir de él, en un sector donde la demanda de transporte y los movimientos de peatones exigen infraestructura adecuada.

Con el proyecto todavía lejos de completarse, quedan interrogantes sobre los tiempos definitivos de entrega, las medidas para superar los obstáculos contractuales y la forma en que se garantizará que los recursos públicos invertidos se traduzcan en una solución para la ciudadanía.

(Ver también: IDU confirmó cuándo estará lista megaobra que descongestionará dos avenidas clave del sur de Bogotá)

Mientras tanto, el puente peatonal continúa siendo una obra pendiente en el norte de Bogotá, con un costo de 24.000 millones de pesos y apenas un 15 % de ejecución

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