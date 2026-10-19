Los bogotanos tienen una nueva razón para mirar con expectativa las obras de la avenida 68, uno de los proyectos de infraestructura más importantes para la movilidad de la capital. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó que la construcción de la troncal de TransMilenio ya supera el 90 % de ejecución, aunque todavía quedan trabajos pendientes y la ciudadanía espera que el avance se traduzca pronto en mejores condiciones de tránsito.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Confirman fecha de entrega de megaobra en Bogotá: acaba trancones en zona muy movida de la ciudad)

El anuncio lo hizo Orlando Molano, director del IDU, quien recorrió varios frentes de obra para verificar el estado de los trabajos. Según la información divulgada por la entidad y reportada por Noticias Caracol, el proyecto pasó de un avance cercano al 42 % cuando comenzó la actual administración a superar el 90 % en la actualidad.

La obra contempla un corredor de aproximadamente 17 kilómetros, dividido en nueve grupos, que busca ampliar la infraestructura para el transporte público y mejorar la conexión entre distintos sectores de Bogotá. Sin embargo, el progreso no significa que toda la avenida esté lista para entrar en funcionamiento de inmediato.

Lee También

#BalanceSemanal | ¡Bogotá sigue avanzando! 🚧 Esta semana intervenimos más de 13 000 m² con el #EquipoTapahuecos y nos acercamos a los 7 millones de m² intervenidos junto a la @UMVbogota y los Fondos de Desarrollo Local (@GobiernoBTA). Además, la av. 68 alcanzó el 90 % de avance de obra, desmontamos el costado oriental del puente de la calle 100 con carrera Séptima y #LaNueva13 llegó al 50 % de avance en su tramo 1, un año después del inicio de su transformación. ¡Seguimos trabajando para mejorar la movilidad y la infraestructura de Bogotá! — IDU Bogotá (@idubogota) October 18, 2026

Cuándo entregarían la avenida 68 en Bogotá

De acuerdo con el cronograma informado por el IDU, la meta es que en diciembre de 2026 comiencen a operar parcialmente algunos servicios de buses entre las localidades de Bosa y Kennedy y el centro de Bogotá. La entrega completa del corredor está prevista para 2027, por lo que los usuarios todavía tendrán que esperar para contar con toda la infraestructura en funcionamiento.

Uno de los puntos destacados durante las inspecciones es el deprimido de la avenida de las Américas, que registra un avance cercano al 99 %. Este tipo de estructuras resulta clave para facilitar la circulación vehicular y reducir los cruces que afectan el tránsito en corredores de alta demanda.

Pese a las cifras oficiales, el anuncio ha despertado reacciones divididas entre los ciudadanos. Mientras algunos esperan que el proyecto finalmente entre en servicio, otros cuestionan la velocidad de los trabajos y señalan que todavía enfrentan trancones, pasos reducidos y tramos en los que la circulación permanece limitada a un solo carril.

Las demoras acumuladas durante los últimos años también explican parte de la desconfianza. La administración distrital ha señalado que busca acelerar las intervenciones y ha aplicado medidas frente a incumplimientos contractuales, pero los conductores siguen a la espera de resultados que se reflejen en sus desplazamientos diarios.

(Ver también: IDU confirmó cuándo estará lista megaobra que descongestionará dos avenidas clave del sur de Bogotá)

Otras obras viales que avanzan en Bogotá

El IDU también informó sobre otras intervenciones en la ciudad. Entre ellas está la demolición del puente ubicado en la calle 100 con carrera Séptima, en el costado oriental, como parte de las obras previstas para ese sector. Además, el primer tramo de La Nueva 13 registra un avance del 50 %.

La entidad añadió que durante la semana se repararon más de 13.000 metros cuadrados de huecos mediante el equipo Tapahuecos, mientras que el acumulado de intervenciones con sus aliados se acerca a los siete millones de metros cuadrados.

Por ahora, la cifra superior al 90 % de la avenida 68 alimenta la expectativa de los bogotanos, pero el resultado definitivo dependerá de que se cumplan los plazos anunciados. La fecha clave será diciembre de 2026, cuando se espera el inicio de la operación parcial, antes de la entrega total prevista para 2027.

* Pulzo.com se escribe con Z